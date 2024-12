Grote verrassing in de maak: ‘Sébastien Haller wil terugkeren in Eredivisie’

hoopt op een winterse terugkeer in de Eredivisie, zo melden Bild en Voetbal International. De Duitse sportkrant weet dat de Ivoriaanse spits in gesprek is over een ontbinding van zijn huurcontract bij CD Leganés en dat hij vervolgens hoopt op een nieuwe start bij FC Utrecht.

Haller werd afgelopen zomer door Borussia Dortmund verhuurd aan Leganés, maar het huwelijk loopt tot dusverre niet al te gelukkig. De Ivoriaan komt weinig aan spelen toe en zou alweer weg willen uit Spanje. Haller en de vijftien van de LaLiga zouden in gesprek zijn over een ontbinding van de huurovereenkomst.

Bild weet eveneens te melden dat Haller hoopt op een terugkeer bij FC Utrecht, de club waar hij tussen 2015 en 2017 publiekslieveling werd. De Ivoriaan zou ‘een nieuwe start willen maken’ bij zijn oude club. De marktwaarde van Haller zou naar verluidt een bedrag van drie miljoen euro bedragen. In Utrecht is men de aanvaller hoogstwaarschijnlijk nog niet vergeten, aangezien Haller in 98 optredens liefst 51 keer wist te scoren.

Ook Dinamo Zagreb bekijkt de mogelijkheid om Haller te verlossen van zijn situatie bij Leganés. De oud-spits van Ajax kan een aanbod verwachten van de teleurstellende nummer drie van de Kroatische competitie, zo weet Germanijak.

Update 15.04 uur:

Na berichtgeving van Bild meldt ook Voetbal International de geruchten rondom Haller en FC Utrecht. "Utrecht heeft zich bij Dortmund gemeld voor Haller, maar moet er financieel nog wel uit zien te komen met de Duitse club, die bereid is mee te denken met Utrecht", schrijft VI.

