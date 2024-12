Sébastien Haller maakt vlak voor de deadline een transfer, maar einde van samenwerking is nu al in zicht

Het einde van de samenwerking tussen Leganés en is al in zicht. De Spanjaarden namen de Ivoriaan afgelopen zomer op huurbasis over van Borussia Dortmund, maar hij speelde tot op heden slechts negen wedstrijden en kwam daarin niet tot scoren. Volgens Marca is Leganés voornemens voortijdig afscheid te nemen van de voormalig goaltjesdief van FC Utrecht en Ajax.

Haller verruilde Ajax in de zomer van 2022 voor Borussia Dortmund. Na een succesvolle behandeling van zijn teelbalkanker groeide de beresterke spits uit tot een belangrijke kracht voor de Duitsers. Hij kwam tijdens zijn eerste seizoen uiteindelijk nog tot 22 wedstrijden, waarin hij goed was voor negen doelpunten en vijf assists. Haller kon Borussia Dortmund niet de landstitel bezorgen, maar het eerste seizoen smaakte naar meer. Zijn goede prestaties kregen echter geen passend vervolg. Haller kwam vorig seizoen, mede door een enkelblessure, slechts negentien keer in actie. Hij kwam niet verder dan drie doelpunten en één assist.

Artikel gaat verder onder video

Dit seizoen werd al snel duidelijk dat er geen rol voor hem was weggelegd in Dortmund. Zijn overstap naar Leganés liet desondanks wachten tot eind augustus. De Spanjaarden huren Haller dit seizoen van Borussia Dortmund. De bedoeling was dat de spits het seizoen zou volmaken bij de club die actief is in La Liga, maar volgens Marca gaat dat niet gebeuren. “Het is nog geen vier maanden geleden dat hij bij Leganés kwam, maar het einde van de huurperiode van Haller staat al op de agenda. De Ivoriaanse spits arriveerde op 31 augustus in het Spaanse voetbal als een van de grootste aanwinsten van de zomer. Een speler die elke fan van de club zou hebben aangetrokken, maar verlangens en realiteit gaan niet hand in hand”, zo schrijft Marca.

LEES OOK: Haller openhartig: 'Ik zal niet zeggen dat het een taboe is, maar dat is het bijna wel'

Haller komt er niet aan te pas

Want de realiteit is dat Haller in competitieverband slechts 405 minuten in actie kwam, zonder een doelpunt te maken. Hij kampte ook in de eerste seizoenshelft met fysieke ongemakken. In de tweede ronde van de Copa del Rey speelde hij nog dik 120 minuten tegen CD Estepona FS, maar een succes was zijn optreden niet. Volgens Marca toonde Haller een ‘gebrek aan aanpassing en fysieke vorm’. Na die wedstrijd kwam de centrumspits dan ook geen minuut meer in actie. Het lijkt er nu dus op dat hij zijn laatste wedstrijd voor Leganés begin deze maand al heeft gespeeld. “Alle drie de partijen, club, speler en eigenaar Borussia Dortmund, zouden het einde van de huurperiode toejuichen”, zo leest het. Leganés, dat vijftiende staat, zou met het geld dat een voortijdig vertrek van Haller oplevert de transfermarkt op kunnen gaan om de selectie te versterken.

LEES OOK: Man van 47 goals in anderhalf jaar voor Ajax fantaseert over terugkeer in Nederland

Haller heeft bij Borussia Dortmund nog een contract tot de zomer van 2026. Hij lijkt echter niet op een nieuwe kans te hoeven rekenen. De Duitsers telden afgelopen zomer immers nog achttien miljoen euro neer voor de komst van Serhou Guirassy, de spits die vorig jaar nog op de verlanglijst stond van Ajax en er inmiddels al twaalf heeft gemaakt voor Borussia Dortmund.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Fabrizio Romano meldt interesse van Ajax in speler van Arsenal

Een speler van Arsenal staat in de belangstelling van Ajax, zo meldt Fabrizio Romano.