Haller openhartig: 'Ik zal niet zeggen dat het een taboe is, maar dat is het bijna wel'

praat in gesprek met het Franse Eurosport openhartig over zijn vooralsnog moeizame Spaanse avontuur bij Léganes. De Ivoriaanse oud-spits van FC Utrecht en Ajax zegt bovendien dat de teelbalkanker die hij in 2023 overwon 'bijna een taboe' lijkt onder zijn huidige medespelers.

Het was een opvallend bericht, in de late uurtjes van 31 augustus. Vlak voor het verstrijken van de zomerse transferperiode verruilde Haller Borussia Dortmund voor de Spaanse promovendus Léganes. De man die eerder dit jaar nog de grote ster was in het Afrika Cup-winnende team van Ivoorkust, namens Ajax topscorer van de Eredivisie werd én in 2021 liefst tien keer scoorde in de groepsfase van de Champions League, wacht na drie maanden echter nog altijd op zijn eerste doelpunt namens zijn nieuwe werkgever.

"Mijn start hier voldeed niet aan mijn verwachtingen", geeft Haller ruiterlijk toe. De spits geeft onder meer aan dat hij veel last heeft gehad van kleine blessures sinds zijn overstap. Dat maakte het wennen aan zijn nieuwe ploeg een stuk lastiger: "Een spits heeft zelfvertrouwen nodig, moet wedstrijden spelen om zich aan het team te kunnen aanpassen. Ik speel nu voor een heel ander team dan de laatste drie, vier seizoenen. Het is nieuw voor me om verder van het doel en meer op de counter te spelen. Met een team dat meer balbezit heeft is het soms wat makkelijker."

'De Haller van Ajax ga je niet vinden'

"Waar de Haller van Ajax is gebleven? Daarvoor moeten we drie jaar terug de tijd in, want je gaat hem niet meer vinden. Ik denk dat je, elke keer als je van club verandert, een andere speler wordt", vervolgt Haller. "Om dezelfde speler te blijven heb je dezelfde omogeving nodig. Er zijn hier zoveel details anders. Ik speel nu niet meer in dat team, er heerst hier een andere dynamiek en ik ben niet in dezelfde conditie en vorm als toen. En mentaal is er ook het een en ander veranderd."

'Persoonlijk nooit een probleem gehad om erover te praten'

Vlak na zijn overstap van Ajax naar Dortmund werd bij Haller teelbalkanker vastgesteld. De spits onderging daartegen chemotherapie en een operatie. Uiteindelijk bleek dat succesvol, waarna de Ivoriaan in januari pas zijn debuut voor BVB kon maken. Bij zijn huidige club komt zijn ziekte echter niet ter sprake, zegt Haller: "Ik zal niet zeggen dat het een taboe is, maar dat is het bijna wel. Ik weet niet of veel spelers ervan weten. We weten niet echt hoe de persoon tegenover ons is en het is een vrij gevoelig onderwerp." De spits heeft er zelf geen enkel probleem mee om het over zijn ziekte te hebben: "Sommige mensen voelen zich niet comfortabel om daarover te praten omdat ze bang zijn om meer zout in de wond te strooien. Maar persoonlijk heb ik er nooit een probleem mee gehad om erover te praten", aldus Haller.

