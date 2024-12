Henderson weigert interview met ESPN: 'Hier is het laatste woord niet over gezegd'

weigert ESPN te woord te staan na de wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht (2-2). De aanvoerder wil niet voor de camera verschijnen, maar geeft daar geen reden voor. ESPN-presentator Jan Joost van Gangelen zegt dat het laatste woord over de kwestie nog niet is gezegd.

Normaliter geven de aanvoerders van beide ploegen een kort interview langs het veld na een Eredivisie-wedstrijd. ESPN sprak inderdaad met Nick Viergever van FC Utrecht, maar niet met de aanvoerder van Ajax. “We wilden eigenlijk Henderson even spreken, de captain, maar die komt niet. Ik weet niet waarom. Hij zei: ‘Ik kom niet’”, aldus Van Gangelen.

Analist Kenneth Perez reageert verbaasd. “Is dat echt zo?” Van Gangelen antwoordt: “Ja, hij wilde niet.” Perez vraagt zich af of het interview geen verplichting is voor een aanvoerder. “Nou, dat zou je denken, maar daar is het laatste woord nog niet over gesproken”, reageert Van Gangelen.

