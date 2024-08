Sébastien Haller maakt enkele minuten voor 00.00 uur een verrassende transfer

heeft vlak voor het verstrijken van de transferdeadline nog een overstap gemaakt. De aanvaller verlaat Borussia Dortmund op huurbasis voor de Spaanse promovendus CD Leganés, zo maken beide clubs bekend. Het gaat om een verhuurperiode voor één seizoen.

Dortmund meldt in het statement dat de overstap ‘enkele minuten’ voor 00.00 uur werd beklonken. Het is een verrassende overstap, want er waren geen hardnekkige geruchten dat Haller op weg was naar Leganés. Toch is zijn vertrek begrijpelijk: Haller zat negentig minuten op de bank in de eerste twee officiële wedstrijden die Dortmund dit seizoen speelde.

Sportief directeur Sebastian Kehl vertelt op de clubsite dat het dienstverband van Haller bij BVB 'bijzonder' is. "Dat zal het ook altijd blijven. Zijn kankerdiagnose was een kantelpunt in zijn leven en dat van zijn vrienden en familie. De hele BVB-familie stond in die moeilijke periode aan zijn zijde. Ik zal het geluksgevoel nooit vergeten toen hij gezond terugkeerde bij ons."

"Nu is het voor Sébastien belangrijk dat hij weer regelmatig gaat spelen en zo vaak mogelijk een doelpunt mag vieren", vervolgt Kehl over de dertigjarige ex-speler van FC Utrecht en Ajax. "Hij wil de kans aangrijpen die hem nu wordt geboden in LaLiga. We wensen hem het allerbeste toe."

