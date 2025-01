'FC Utrecht maakt ruimte voor terugkeer Haller met uitgaande transfer van 2 miljoen euro'

FC Utrecht lijkt 'een mooie financiële klapper' te gaan maken met de verkoop van aan het Engelse Oxford United, zo meldt De Telegraaf. Het vertrek van de 24-jarige spits zorgt voor extra ruimte om de gedroomde terugkeer van op het oude nest mogelijk te maken.

Romeny werd in de zomer van 2023 transfervrij door Utrecht opgepikt bij FC Emmen. In zijn debuutjaar kwam de geboren Nijmegenaar mede door blessures slechts één keer tot scoren in achttien officiële duels voor de Domstedelingen. Dit seizoen begon Romeny nog als basisspeler in het elftal van Ron Jans, maar sinds de tweede speelronde kwam hij niet meer tot scoren. Het uitduel bij FC Groningen op 20 oktober (0-2 winst) was voorlopig de laatste waarin Romeny aan de aftrap verscheen. Zijn invalbeurt op bezoek bij Almere City (1-3 winst) op 8 december was vermoedelijk zijn laatste optreden in het rood en wit.

Verslaggever Jeroen Kapteijns van bovengenoemde krant schrijft namelijk dat Utrecht en Oxford United 'in vergevorderde onderhandeling' zijn over een overstap van Romeny naar de nummer twintig van de Championship. Met de transfer van Romeny zou een bedrag van circa twee miljoen euro zijn gemoeid. De aanvaller zou 'op korte termijn' naar Engeland afreizen om tot een persoonlijk akkoord met Oxford te komen en de medische keuring te ondergaan. Mits dat geen problemen oplevert, wordt Romeny in de universiteitsstad ploeggenoot van voormalig Utrecht-ploeggenoot Hidde ter Avest.

Behalve Romeny zou ook Taylor Booth deze winter mogen vertrekken bij FC Utrecht, dat de eerste seizoenshelft afsloot op een knappe derde plaats in de Eredivisie. Het vertrek van het tweetal is al opgevangen door het aantrekken van Miliano Jonathans, die overkomt van Vitesse. Daarnaast hoopt Utrecht op deze manier ruimte te creëren om Sébastien Haller terug te halen. De Ivoriaan, die tussen 2015 en 2017 al voor de club uitkwam, moet op huurbasis overkomen van Borussia Dortmund na een teleurstellende eerste seizoenshelft bij de Spaanse laagvlieger Léganes. Er moeten nog 'flinke financiële hobbels worden genomen' voordat Haller daadwerkelijk terugkeert in Stadion Galgenwaard, schrijft De Telegraaf.

