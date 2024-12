'Ik vind wat Ron Jans doet knapper dan wat Arne Slot in Engeland doet'

Nico Dijkshoorn vindt de prestaties van Ron Jans knapper dan wat Arne Slot neerzet bij Liverpool, zo geeft de columnist aan in een uitgebreid interview van Voetbal International. Dat heeft voornamelijk te maken met het moment waarop Jans werd aangesteld in Stadion Galgenwaard.

Jans begon vorig seizoen als trainer van FC Utrecht op een moment dat de Domstedelingen onderin het rechterrijtje bivakkeerden. Jans kreeg voetbal in zijn elftal en eindigde uiteindelijk als zevende op de ranglijst. Nu staat de ervaren oefenmeester met zijn elftal op de derde plaats in de Eredivisie, boven Feyenoord, AZ en FC Twente. Een topprestatie, zo vindt Dijkshoorn.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Engelse media delen 10 (!) uit bij Liverpool: Nederlander én Arne Slot krijgen 9

"Ik vind wat Ron Jans doet bij Utrecht op zich knapper dan wat Arne Slot doet in Engeland", geeft de dichter eerlijk toe: "Het volkomen waarmaken als je wordt gehaald om de boel te redden. Hij heeft ook wel iets aandoenlijks, in zijn juichen. Mooi ouderwets", oordeelt Dijkshoorn.

LEES OOK: Engelse media geloven door Arne Slot hun ogen niet: 'Dit is onhoudbaar'

Hans Kraay junior vindt Slot de man van het jaar 2024, maar is het wel met Dijkshoorn eens dat Jans uitstekende prestaties levert in Utrecht: "Jans laat zien dat een succesvolle trainer niet alleen bestaat dankzij inschuivende verdedigers en tussen de linies komende rechtsbuitens, maar dat het een gevoelsvak is. Hij kan met mensen omgaan."

Vind jij dat Ron Jans knapper presteert bij FC Utrecht dan Arne Slot in Engeland? Laden... 31.3% Ja, hij heeft veel moeten veranderen 68.8% Nee, dit valt niet met elkaar te vergelijken 224 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Vaart over FC Utrecht: 'Ik ga niet lullig doen, maar ik ben het helemaal met je eens'

Rafael van der Vaart is het roerend eens met Theo Janssen over FC Utrecht.