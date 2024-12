Engelse media geloven door Arne Slot hun ogen niet: 'Dit is onhoudbaar'

Engelse media zijn laaiend enthousiast over de wijze waarop Liverpool het jaar 2025 in zal gaan. De kranten noemen het elftal van Arne Slot 'onhoudbaar' en overheersend' Liverpool, na de 0-5 overwinning van zondag op bezoek bij West Ham United.

Het zijn mooie tijden voor Arne Slot in Liverpool. De Nederlander gaat als trainer van The Reds met een voorsprong van acht punten op achtervolger Nottingham Forest de winterstop in en heeft nog een wedstrijd te goed. Een ongekende luxe voor Liverpool, dat volgens de Engelse media al een voorschot neemt op de landstitel.

‘Dit was een overtuigende overwinning die de titelkansen van Liverpool onderstreepte, ze hebben de Premier League-titel in het vizier", zo luidt de conclusie van Sky Sports na de driepunter van Liverpool. Mohamed Salah wordt door het medium aangewezen als dé grote man: "Opnieuw een briljant optreden van de aanvaller, die zijn twintigste goal van het seizoen maakte."

The Guardian richt zich tot Arne Slot: "Liverpool is de afgelopen vier maanden hard gevallen voor Slot. Er zit een dromerige kwaliteit in die reis van het zonlicht in augustus tot de kou van december, een onverwacht zoet gevoel. Succes komt altijd met haken en ogen en moeilijke momenten. Maar het voelt als verre hoop voor de rest van het veld. Dit was vernuftige, meedogenloze kampioensvorm. Een overwinning met een overvloed aan kracht", vindt de krant.

De verwachting van The Sun is dat Liverpool nog een stuk beter kan: "Het grote probleem voor Arsenal, Manchester City, Chelsea en zelfs de nummer twee Nottingham Forest is dat dit team onder Arne Slot nog maar net op stoom is en dat ze met de week beter en dreigender worden. Liverpool is met afstand het beste team van de competitie", vindt het Britse boulevardblad.

Ook de BBC is vol lof en vindt dat Liverpool beschikt over een niet te stoppen team: "Het was opnieuw een doelpuntenfestijn van het onhoudbare team van Arne Slot. De meesterlijke eerste helft liet het wanhopige West Ham United kansloos achter. De thuisploeg werd compleet overklast door het overheersende Liverpool", oordeelt de omroep.

Daily Mail waarschuwt Arne Slot

The Daily Mail deelt Arne Slot na het prachtige einde van 2024 nog wel een waarschuwing uit: "Er komt een moment dat Arne Slot ontdekt dat de Premier League helemaal niet zo makkelijk is. Dagen waarop het een beetje een sleur is. Maar nu 2024 op weg is naar 2025, is de enige vraag of er een rivaal binnen een mijl van Liverpool zal zijn als zo’n misstap plaatsvindt", schrijft de krant.