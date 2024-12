Liverpool walst met doelpuntenmaker Gakpo over West Ham heen, maar moet ook tegenvaller incasseren

Liverpool heeft zondagavond gewonnen van West Ham United. Al voor rust zette de koploper The Hammers op grote achterstand, waarna de tweede helft een formaliteit was: 0-5. Het hoogtepunt van de wedstrijd was de assist van Mohamed Salah bij de tweede treffer van Liverpool. schoot die bal uiteindelijk binnen. De andere treffers kwamen op naam van Salah zelf, Luis Díaz, Trent Alexander-Arnold en Diogo Jota.

Liverpool, dat dit seizoen weinig last heeft van blessures, startte met elf namen die vrijwel wekelijks op het wedstrijdformulier staan. De enige wijziging ten opzichte van de vorige wedstrijd was dat Luis Díaz in de basis stond. Dat ging ten koste van Darwin Núñez. Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Gakpo stonden ook aan de aftrap in Londen. Bij West Ham United moest Crysencio Summerville wederom genoegen nemen met een plek op de bank. Voormalig Ajacieden Edson Álvarez en Mohammed Kudus speelden wel vanaf het begin.

Artikel gaat verder onder video

De eerste grote kans van de wedstrijd was voor de gastheren via Lucas Paquetá, maar in de 30e minuut was het Liverpool dat op voorsprong kwam. Díaz probeerde Curtis Jones alleen voor de keeper te zetten, maar vond een verdediger op zijn weg. De bal kwam terug bij Díaz waarna de Colombiaan de bal vanaf de rand van het strafschopgebied koel binnen schoot: 0-1. Het uitvallen van centrale verdediger Joe Gomez was daarna wel een flinke tegenvaller voor de ploeg van Slot. De Engelsman greep naar zijn hamstring, wat vaak slecht nieuws betekent. Vlak voor rust kwam West Ham ook nog bijna op gelijke hoogte toen Kudus na een mooie actie van ver op doel schoot. Zijn schot stuiterde echter via de binnenkant van de paal het veld weer in.

In de 39e minuut bezorgde Salah Liverpool met een weergaloze actie het tweede doelpunt. Met een pirouette die deed denken aan Dennis Bergkamp passeerde hij Maximilian Kilman, waarna hij de bal breed legde op Gakpo die de bal in een leeg doel kon schieten: 0-2. In de 44e minuut was het de beurt aan Salah zelf om te scoren. Hij ontving de bal op de rand van het strafschopgebied en schoot uit stand raak in de korte hoek: 0-3.

Na rust maakte Liverpool snel een einde aan alle illusies die West Ham eventueel nog had om terug te komen in de wedstrijd. Alexander-Arnold mocht op aangeven van Gravenberch van ver aanleggen en schoot de bal via Kilman achter de kansloze Alphonse Aréola: 0-4. In de 84e minuut was Salah weer bepalend toen hij na een lange rush Jota alleen voor de keeper zette. De Portugees schoot vervolgens met binnenkant voet knap raak in de verre hoek: 0-5.

Door de zege staat Liverpool, dat maar liefst 22 doelpogingen noteerde in deze wedstrijd, nog steeds stevig aan kop. De voorsprong op nummer twee Nottingham Forest bedraagt acht punten, met nog een wedstrijd tegoed. Arsenal volgt op plek drie met negen punten achterstand en evenveel wedstrijden gespeeld als Liverpool. Volgende week staat op zondag de Northwest Derby op het programma als de ploeg van Arne Slot Manchester United ontvangt. West Ham United speelt komend weekend ook in het Noorden van Engeland, het gaat zaterdag op bezoek bij het kwakkelende Manchester City.