Arne Slot bewijst dat Jürgen Klopp fout zat bij Liverpool: 'Ongelooflijk'

Sander Westerveld vindt dat Arne Slot er verstandig aan heeft gedaan om niet van posities te laten wisselen, zoals zijn voorganger Jürgen Klopp regelmatig deed. De analist van Viaplay denkt dat deze koerswijziging het spel van Gakpo enorm ten goede is gekomen.

In de studio van Viaplay bespreekt Westerveld voorafgaand aan de wedstrijd tussen West Ham United en Liverpool de vorm van Gakpo. De Nederlander presteert goed en was afgelopen week met een schitterende goal en assist ook bepalend tegen Leicester City (3-1 winst). Slot is een van de personen die bedankt mag worden voor de goede prestaties van de linksbuiten bij The Reds, zo vindt Westerveld.

"Gakpo is een speler die onder Klopp eigenlijk te veel is gebruikt als centrale en valse spits", begint de voormalig doelman van Liverpool met zijn analyse. "Dat heeft Klopp ook toegegeven. Dit jaar komt Arne Slot en die zegt: jij bent gewoon linksbuiten en dat blijf je. Zo was je in Nederland op je best en zo speel je in Oranje."

De analist ziet dat Gakpo beschikt over veel zelfvertrouwen en momenteel het beste in zich naar boven haalt: "Hij komt altijd van de buitenkant naar binnen en schiet dan heel vaak in de korte hoek. Mensen zeggen dan: kan die keeper niet even een stapje naar rechts doen? Gakpo komt dan naar binnen en schiet hem juist in de verre hoek. Dat doet hij niet één of twee keer, maar bijna in elke wedstrijd dit seizoen. Het is echt ongelofelijk dit jaar, hij scoort bijna elke wedstrijd", besluit Westerveld.

