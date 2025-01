Sébastien Haller keert niet terug bij FC Utrecht

keert deze maand niet terug bij FC Utrecht. De Domstedelingen hoopten de Ivoriaan op huurbasis over te kunnen nemen van Borussia Dortmund, maar hij blijkt ‘financieel onhaalbaar’. Dat meldt ESPN donderdagmiddag althans. De verkoop van Ole Romeny aan Oxford United mag niet baten.

Hoewel een hereniging tussen FC Utrecht en Haller natuurlijk een enorme stunt was geweest, komt dit nieuws als een verrassing. De afgelopen dagen leek het er namelijk sterk op dat de achterban van FC Utrecht zich kon verheugen op de terugkeer van de voormalig publiekslieveling. De doorgaans goed geïnformeerde Florian Plettenberg van de Duitse tak van Sky meldde woensdagavond nog dat de gesprekken tussen Borussia Dortmund en FC Utrecht positief verliepen. Haller had zijn zinnen al op een transfer naar FC Utrecht gezet, maar zijn komst is financieel dus niet haalbaar voor de huidige nummer drie van de Eredivisie.

Succesvol na vertrek bij FC Utrecht

Haller maakte begin 2015 op huurbasis de overstap van AJ Auxerre naar FC Utrecht, alvorens een half jaar later voor nog geen miljoen euro definitief te verkassen naar de club uit de Domstad. Haller was in 98 wedstrijden 51 keer trefzeker en bovendien goed voor zestien assists. Hij bekroonde zijn uitstekende prestaties bij FC Utrecht in de zomer van 2017 met een transfer naar Eintracht Frankfurt. Twee jaar later maakte hij voor liefst vijftig miljoen euro de overstap naar West Ham United, alvorens anderhalf jaar later voor een bedrag van 22,5 miljoen euro bij Ajax terug te keren op de Nederlandse velden. Voor de Amsterdammers scoorde hij 47 keer in 66 wedstrijden. In de hoofdstad werd hij twee keer kampioen van Nederland en won hij eenmaal de KNVB-beker.

De beresterke spits verruilde Ajax in de zomer van 2022 voor Borussia Dortmund. Na een succesvolle behandeling van zijn teelbalkanker stevende hij met Borussia Dortmund af op de landstitel, maar in de laatste competitiewedstrijd tegen FSV Mainz 05 ging het mis. Haller en zijn ploeggenoten kwamen niet verder dan een 2-2 gelijkspel, waardoor Bayern München er alsnog met de titel vandoor ging. Vorig seizoen kwakkelde Haller met blessures. Borussia Dortmund verhuurde hem in augustus aan Leganés, maar die samenwerking is met nul doelpunten en assists na negen wedstrijden allesbehalve een succes.

