Teruglezen: zo draaide PSV het na rust om tegen FC Utrecht

PSV gaat in de laatste speelronde voor de winterstop op bezoek bij FC Utrecht. De ploeg van Peter Bosz wist de laatste tien duels in de Eredivisie allemaal winnend af te sluiten en hoopt daar zondag een elfde zege op rij aan toe te voegen. Het duel in Stadion Galgenwaard begint om 12.15 uur en is van minuut tot minuut te volgen in ons liveblog.

LIVE Eredivisie: FC Utrecht - PSV Sorteer op: Laatste Oudste Afgelopen! Nijhuis fluit af: PSV trekt de zege over de streep en heeft nu veertien uitwedstrijden op rij gewonnen in de Eredivisie, een record voor de koploper dus! 90+6' - Minuutje extra (1-2) PSV rekt tijd, Nijhuis telt er een extra minuut blessuretijd bij. 90+4' - Galgenwaard juicht ten onrechte (1-2) El Karouani mag van afstand aanleggen voor een vrije trap. De linksback mikt 'm in het zijnet, maar een deel van het stadion denkt dat die bal erin ging en juicht dus ten onrechte. 90+2' - Barkas mee naar voren (1-2) Utrecht krijgt een hoekschop, doelman Barkas gaat mee naar voren maar PSV kan verdedigen. Het is nu overleven voor de bezoekers. 90' - Blessuretijd is ingegaan (1-2) Er komen minimaal zes minuten bij! Forceert Utrecht nog een gelijkmaker tegen de tien van PSV? 🔄 89' - Wissel PSV (1-2) Pepi is eruit gegaan, Flamingo is zijn vervanger in de slotminuten. 🟥 88' - Rood voor Schouten! PSV eindigt het duel met tien man! Schouten krijgt zijn tweede gele kaart van de middag en moet dus naar de kant. Ondertussen is Pepi erbij gaan zitten. 🟨86'- Geel Mauro Júnior (1-2) Mauro treuzelt bij een inworp en krijgt nu ook geel van Nijhuis. 🔄 Dubbele wissel PSV (1-2) Bosz brengt Obispo voor Veerman, die is verbaasd dat hij eruit moet. Ook Noah Fernandez komt erin, in de plaats van Perisic. 84' - Drukte voor het doel (1-2) Kovár ziet drie voorzetten in een tijdsbestek van nog geen minuut door zijn zestien vliegen, maar geen daarvan levert gevaar op. 🔄83' - Wissel FC Utrecht (1-2) Bij Utrecht komt Didden in de plaats van Viergever. Jans lijkt Van der Hoorn richting de spits te sturen. 81' - Schot Til (1-2) Til probeert het met een hard schot van afstand. Barkas redt, maar heeft 'm niet klem. Pepi kan echter niet bij de rebound. PSV wil het duel nu in het slot gooien. 🟨76' - Geel Perisic (1-2) Perisic viert zijn tref ⚽ - Perisic zet PSV op voorsprong! (1-2) BREAKING Daar is dan toch de voorsprong voor PSV! Het is Perisic die het doet, de Kroaat kopt een hoekschop van Veerman bij de eerste paal binnen. 🟨 73' - Geel voor Schouten (1-1) Schouten houdt vast bij De Wit, wat de PSV-captain op geel komt te staan. Laad meer