Seizoen NEC krijgt nog meer glans: ten koste van Volendam naar halve finale beker

NEC heeft zich geplaatst voor de halve finales van de KNVB Beker. De ploeg van Dick Schreuder worstelde voor de pauze, maar besliste de kwartfinale tegen FC Volendam in de tweede helft: 1-0. De zege kwam tot stand dankzij een treffer van Sami Ouaissa, na een sterke invalbeurt van debutant Willum Willumsson.

Cillessen houdt NEC overeind

NEC, dat in de Eredivisie veel indruk maakt en derde staat, begon onwennig aan de bekeravond en had het in de eerste helft zichtbaar lastig met het opportunistische spel van Volendam. De bezoekers waren dreigender en kregen meerdere kansen om op voorsprong te komen. Vooral Oehlers was dicht bij de openingstreffer, maar doelman Jasper Cillessen voorkwam met een knappe redding dat NEC met een achterstand de rust in ging. Pas in het laatste kwartier voor rust wist de thuisploeg iets meer controle te krijgen, al bleef de brilstand op het scorebord staan.

Wissels brengen ommekeer

Na rust was het spelbeeld compleet anders. NEC kwam scherper uit de kleedkamer en zette Volendam steeds verder vast op eigen helft. Schreuder greep na een uur spelen in met vier wissels en die bleken beslissend. Met onder meer Bryan Linssen, Tjaronn Chery en debutant Willum Willumsson in het veld nam de druk verder toe.

In de 67e minuut viel de bevrijdende treffer. Willumsson kopte door na een voorzet, waarna Sami Ouaissa de bal verlengde en binnenwerkte. Er werd nog gekeken door de VAR vanwege mogelijk buitenspel of een overtreding, maar het doelpunt bleef staan: 1-0.

Daarna hield NEC de controle stevig in handen en gaf het nauwelijks nog iets weg. In de blessuretijd moest Cillessen echter nog wel eenmaal ingrijpen: met een knappe redding voorkwam hij in de blessuretijd een doelpunt van Mawouna Amevor. NEC plaatste zich zo voor de tiende keer in de clubhistorie voor de halve finale van de beker.