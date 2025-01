Typerend interview bij terugkeer Haller: 'Wat denk je dat ik hier kom doen?'

is terug bij FC Utrecht. De spits ontbond recentelijk zijn huurcontract bij Leganés en heeft woensdagochtend zijn eerste interview rondom De Galgenwaard gegeven.

Haller werd bij De Galgenwaard opgewacht door een journalist van RTV Utrecht. Die vroeg hem hoe een terugkeer naar de club waar hij tussen 2015 en 2017 actief was, voelt. "Het is fijn om terug te zijn. Goed om weer thuis te zijn."

De rentree van Haller in de Eredivisie was op dinsdag het gesprek van de dag. "Hoeveel reacties ik heb ontvangen sinds de geruchten aanzwengelden? Heel veel. Te veel om te tellen."

De zelfverzekerde Ivoriaan krijgt vervolgens de volgende vraag. "Wat wil je doen in Utrecht?" De spits reageert op typerende wijze met een wedervraag: "Wat denk je dat ik hier kom doen?" Als de interviewer 'doelpunten maken' noemt, kan Haller niks anders dan lachend reageren met "Precies." Het korte interview is hier terug te zien.

De spits speelde de afgelopen maanden op huurbasis voor Leganés, maar dat werd geen groot succes. Haller, die onder contract staat bij Borussia Dortmund, zou graag tot het einde van het seizoen voor FC Utrecht uitkomen. Daar zou hij overigens voor Nederlandse begrippen een riant salaris gaan opstrijken. Tijdens zijn eerdere periode in de Domstad scoorde Haller 51 keer in 98 duels, en gaf ook nog zestien assists. Voor Ajax deed hij het ook voortreffelijk: tijdens 2020/21 en 2021/22 trof de spits 47 keer het net en gaf hij zestien beslissende passes in 66 duels.

