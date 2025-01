FC Utrecht tast diep in de buidel voor Haller: 'Dit is gigantisch veel geld'

, die FC Utrecht voor een half jaar op huurbasis komt versterken, gaat ongeveer een miljoen euro verdienen in de Domstad. Dat heeft ESPN-verslaggeefster Aletha Leidelmeijer donderdagochtend bekendgemaakt in het programma Tekengeld.

Leidelmeijer noemt het 'onvoorstelbaar' dat Haller de keuze maakt om zijn hoge salaris bij Borussia Dortmund in te ruilen voor een lager salaris bij FC Utrecht: "Haller wil écht zo graag. Het is ook best wel onvoorstelbaar dat hij een paar miljoen laat zitten. Hij wil spelen en zijn familie heeft het in Utrecht ook erg naar zijn zin gehad", weet Leidelmeijer, die ook meer informatie heeft over de details van het contract van de geroutineerde aanvaller.

"Het is zo dat Haller veel water bij de wijn moet doen, maar Dortmund ook. Het schijnt dat dat gebeurd is", stelt de presentatrice van ESPN: "Wat zal hij verdienen? Tussen de acht en de tien miljoen bij Dortmund. Utrecht kan dat niet betalen, ook niet voor een half jaar. Dan gaat het naar omstreeks een miljoen. Dat is ook gigantisch veel. Ze hebben bij Utrecht daar toch een mogelijkheid toe gekregen."

Leidelmeijer wil benadrukken dat het idee om Haller terug te halen naar Stadion Galgenwaard niet van suikeroom Frans van Seumeren komt: "Iedereen roept maar meteen: Frans springt wel weer bij. Maar daar wordt best goed op gelet. Hij heeft al best een tijdje niet in de club gepompt", weet Leidelmeijer: "FC Utrecht schrijft zwarte cijfers. Daar zijn ze heel erg trots op en willen dat beleid voortzetten."

