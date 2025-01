'Gefrustreerde' Stengs openhartig: 'Er worden te makkelijk optelsommetjes gemaakt'

is blij dat 2024 achter de rug is en dat hij met een schone lei aan het nieuwe jaar kan beginnen. De aanvaller annex middenvelder van Feyenoord beet in de laatste maanden wat meer van zich af. Tegenover het Algemeen Dagblad geeft Stengs aan waarom hij dat deed.

De afgelopen maanden waren voor Stengs niet al te prettig. In de zomer van 2024 zag hij een transfer naar het Amerikaanse Charlotte FC in rook opgaan en tot overmaat van ramp raakte de 26-jarige Feyenoorder geblesseerd aan zijn knie. "Ik heb een lastig halfjaar achter de rug. Het begon met de transfer die afketste en kort daarna liep ik een knieblessure op. Het herstel heeft bijna vier maanden geduurd. Ik had dingen wel anders willen zien, dat is duidelijk", is hij openhartig.

Het leek erop dat Stengs sinds de terugkeer na zijn blessure vaker boos was. Dat ontkracht hij echter. "Als mensen dat denken, dan is dat een misvatting. Af en toe boos zijn of wat irritatie tonen, hoort bij topsport. Als voetballer wil je het allerbeste uit jezelf halen en met de ploeg zo optimaal mogelijk presteren. Als dat even niet lukt, komt er weleens een tikkeltje frustratie naar boven. Dat lijkt mij heel normaal."

Stengs geeft wel toe zich geërgerd te hebben aan een bericht over 'een nieuwe setback', iets waar volgens hem geen sprake van was. Daarnaast haalt het AD een discussie van Stengs met trainer Brian Priske na afloop van het uitduel met RKC Waalwijk aan. "Daar hebben we het als team ook over gehad. Doe dat binnen, dat is handiger. Maar we zaten die avond in Waalwijk allemaal een beetje in de emotie. We hadden daar zomaar punten kunnen verspelen. De trainer liep naar mij toe en er was even een gezonde discussie. Misschien niet goed, maar het was ook geen enorme zaak hoor", stelt de creatieve linkspoot.

Stengs wil Wellenreuther te lijf in Marbella

Tijdens het trainingskamp in Marbella leek Stengs zijn ploeggenoot Timon Wellenreuther aan te willen vallen. Zelf wil hij daar niet te zwaar aan tillen. "Ach, er gebeurt wel vaker iets op een veld waar scherp getraind wordt", bagatelliseert de oud-AZ-speler het. "Het was niet zo bijzonder. Er was een fel duel, ik raakte Timon in zijn gezicht en uiteraard niet met opzet. Ik zei meteen sorry, maar dat hoorde hij niet. Een moment later raakte hij mij op mijn onderbeen. Dan reageer je allebei in the heat of the moment. Niet goed, dat weet ik ook wel. Maar het werd opgeblazen."

Stengs is in ieder geval niet bozer dan in het verleden, zo verzekert hij. "Nee, hahaha. Nee, die conclusie is niet juist. Ik ben nog steeds een vrolijke jongen. Er worden in de voetballerij te makkelijk optelsommetjes gemaakt. Zo van: die speler is alweer boos, er zal wel iets met hem zijn. Dat is dus niet zo, in mijn geval", besluit hij.

