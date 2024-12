Van Hanegem: 'Hij mag wat minder wijzen, eerst zelf maar eens presteren'

Willem van Hanegem verheugt zich op de kraker tussen PSV en Feyenoord van volgende week. Het clubicoon van Feyenoord ziet kansen voor de ploeg van Brian Priske, maar vindt wel dat de trainer zijn ploeg soms onnodig uit balans haalt. Ook uit hij kritiek op .

PSV verloor deze week van zowel Stade Brest als sc Heerenveen (beide met 1-0), maar zal normaliter niet drie nederlagen op rij gaan lijden. In de KNVB Beker wacht dinsdag een op papier makkelijke opgave “PSV wint natuurlijk van de amateurs van HFC deze week”, voorspelt Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad. “Maar de wedstrijd tegen Feyenoord, dat is wel een lekkere afsluiter van het kalenderjaar.”

Van Hanegem vraagt zich af ‘welk PSV’ hij te zien krijgt. “De ploeg die het allemaal wel gelooft of de sterke ploeg die het ook vaak kan zijn. Feyenoord kan op vier punten komen en dat terwijl die club al zoveel onnodige punten heeft laten liggen”, stelt de Kromme, die daarna Priske bekritiseert. “De trainer daar slaagt er voortdurend in om zijn eigen elftal uit balans te halen met wissels.”

“Zonder Anis Hadj Moussa beginnen, de man in vorm in Nederland, vond ik ook apart want hij kon wel al snel invallen. Misschien moest Calvin Stengs minuten maken. Die zou wel wat minder kunnen wijzen en uitleggen aan medespelers. Eerst zelf de draad maar weer eens oppakken, lijkt mij. Dat kun je hem ook gewoon zeggen, maar in Nederland draaien we er liever graag een beetje omheen”, aldus Van Hanegem.

Wat verwacht je van PSV - Feyenoord? Laden... 20.7% Winst PSV 23% Gelijkspel 56.3% Winst Feyenoord 174 stemmen

