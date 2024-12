Read spreekt grote wens bij Feyenoord uit

hoopt na de winterstop ingeschreven te worden voor de Champions League. De jongeling begon het seizoen als derde rechtsback, waardoor hij niet werd ingeschreven door Feyenoord. Door blessures bij Jordan Lotomba en Bart Nieuwkoop heeft Read toch al de nodige minuten kunnen maken, waarin hij veel indruk maakte.

Met de langdurige blessure van Lotomba zal Brian Priske de komende tijd nog vaker beroep willen doen op Read. De jongeling speelde zaterdagavond tegen Heracles Almelo (5-2) een uitstekende wedstrijd, waarin hij een assist gaf en een treffer afgekeurd zag worden. Toch kan de jongeling zijn kwaliteiten nog niet laten zien in de Champions League, aangezien hij niet is ingeschreven voor dat toernooi.

Read hoopt dat hij na de winterstop wel ingeschreven zal worden voor het miljardenbal. “Natuurlijk wil je die wedstrijden spelen”, stelt hij zaterdagavond op de persconferentie. “Je bent nog jong en je speelt jezelf in de kijker. Ik hoop dat ik na de winterstop wordt ingeschreven.” Die mogelijkheid heeft Feyenoord zodra de competitiefase voorbij is. De ploeg van Priske ligt momenteel op koers om een plek in de tussenronde te veroveren.

Eerste assist en afgekeurde eerste goal

Buiten zijn verdedigende optredens was Read ook aanvallend betrokken bij het spel van Feyenoord. Zo legde hij kort na rust de bal op prachtige wijze voor de voeten van Dávid Hancko, die de 4-1 maakte. “De bal viel terug uit een corner en toen zag ik Dávid bij de tweede paal lopen en toen legde ik hem gewoon neer. Hij tikte hem goed binnen”, blikt de rechtsback terug op zijn eerste assist voor Feyenoord. Later in de wedstrijd dacht Read ook zijn eerste treffer voor de Rotterdammers te maken, maar Antoni Milambo had in de aanval daarvoor hands gemaakt. “Ik heb net ook de jongens gesproken dat ze dit niet nog een keer kunnen flikken, maar ik vind het jammer. Die goal komt nog wel”, lacht hij.

De supporters van Feyenoord loven een uitblinker in de wedstrijd tegen Heracles Almelo.