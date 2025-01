Quilindschy Hartman probeert transfer te regelen: 'Kom naar Feyenoord, joh'

staat al negen maanden aan de kant, maar is vanaf de zijlijn nog altijd erg betrokken bij Feyenoord. De linksback probeerde afgelopen zomer zelfs een bijdrage te leveren aan het transferbeleid, door een berichtje te sturen naar Club Brugge-aanvaller .

Feyenoord had afgelopen zomer naar verluidt een totaalbedrag van circa zeventien miljoen euro over voor Skov Olsen, die zelf ook openstond voor de transfer. Feyenoord wist Club Brugge echter niet te overtuigen en dus bleef de buitenspeler in België. Ook een charmeoffensief van Hartman mocht niet baten.

“Ik stuur spelers die Feyenoord wil hebben, ook weleens een berichtje”, vertelt Hartman in gesprek met het Algemeen Dagblad. “In de zomer nog naar Andreas Skov Olsen van Club Brugge: ‘Kom naar Feyenoord, joh.’ Lachen toch?” In november liet Hartman al weten dat hij in 2023 op soortgelijke wijze probeerde Ricardo Pepi naar De Kuip te halen.

De 25-jarige Skov Olsen heeft een contract tot medio 2026 in Brugge. Dit seizoen speelde hij 26 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 8 doelpunten en 5 assists. Club Brugge staat tweede in de Belgische Pro League, op een punt achterstand van koploper KRC Genk, en heeft met tien punten een goede kans om de competitiefase van de Champions League te overleven.

