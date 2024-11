Hartman ziet onderschatte speler bij PSV: ‘Ik zou willen dat hij bij Feyenoord speelt’

is gecharmeerd van . De linksback van Feyenoord heeft zelfs een poging gedaan om de spits te verleiden tot een overstap naar De Kuip, zo vertelt hij aan Voetbalzone. Pepi koos in juli 2023 echter voor een transfer naar PSV, waar hij sindsdien tweede viool speelt achter Luuk de Jong.

Hartman, die momenteel aan de kant staat met een knieblessure, krijgt de vraag wie de meest ondergewaardeerde speler van de Eredivisie is. “Ik vind Pepi altijd wel goed. Hij krijgt best wel weinig minuten, maar scoort eigenlijk altijd. Ik zou willen dat hij bij Feyenoord zou spelen. Ja, ik vind hem een goede speler”, erkent hij. Pepi heeft inderdaad een mooi moyenne: sinds zijn komst naar PSV scoorde hij 15 keer in 1112 minuten, ofwel gemiddeld iedere 74 minuten.

Hartman krijgt daarna de vraag of hij Pepi vooral zou willen om PSV zwakker te maken, of om Feyenoord sterker te maken. “Beide komt wel goed uit, ja”, lacht hij. “Ik heb ook al contact met hem gehad voordat hij naar PSV ging, om te vragen of hij naar Feyenoord kwam, maar dat was helaas financieel niet helemaal haalbaar uiteindelijk.” PSV betaalde een bedrag van naar verluidt minimaal 8 en maximaal 10 miljoen euro aan FC Augsburg voor Pepi, die in het seizoen 2022/23 indruk maakte op huurbasis bij FC Groningen.

Hartman appte Pepi

Hoe het contact tussen Hartman en Pepi ging? “Ik appte hem gewoon en ik zei: kom naar Feyenoord. Zo ging dat. We hadden hem er goed bij kunnen hebben dit seizoen, ook omdat we in de spitspositie een aantal blessures hebben”, doelt Hartman op de blessures van Santiago Giménez, Ayase Ueda en Julián Carranza. Zondag stond de achttienjarige debutant Zépiqueno Redmond in de spits tegen Almere City (1-4 zege).

