'Arne Slot had meer Feyenoorders mee willen nemen naar Liverpool'

Arne Slot had afgelopen zomer meer stafleden mee willen nemen van Feyenoord naar Liverpool, zo meldt The Athletic. Uiteindelijk maakten in het kielzog van de trainer alleen assistent Sipke Hulshoff en Head of Performance Ruben Peeters de overstap van De Kuip naar Anfield.

Feyenoord ontving afgelopen zomer een fors bedrag uit Liverpool om de doorlopende contracten van Slot, Hulshoff en Peeters af te kopen. Als de kans zich had voorgedaan, dan had Slot nóg meer stafleden meegenomen naar de Engelse topclub, zo schrijft bovengenoemd medium. Dat gebeurde echter niet, waarop Slot besloot om voormalig Ajax-trainer John Heitinga weg te plukken bij West Ham United, waar hij als assistent van David Moyes fungeerde. Daarbij speelde Heitinga's Premier League-ervaring - behalve zijn tijd bij The Hammers speelde hij jaren voor Liverpools stadgenoot en rivaal Everton - een belangrijke rol.

In de maanden voorafgaand aan de overstap van Slot naar Liverpool werd ook Etiënne Reijnen veelvuldig genoemd als part of the deal. De oud-verdediger van clubs als FC Zwolle, AZ en FC Groningen werd eind 2023 naar Feyenoord gehaald als analist en adviseur van de technische staf, na het vertrek van assistent Marino Pusic naar Shakhtar Donetsk. Reijnen beschikt echter niet over het juiste trainersdiploma om in aanmerking te komen voor een werkvergunning in het Verenigd Koninkrijk, waardoor zijn overstap geen doorgang kon vinden.

Vooral de samenwerking met Hulshoff is voor Slot cruciaal, zo zegt Dennis van der Ree tegenover The Athletic. Van der Ree werkte bij SC Cambuur samen met het duo en legt uit de belangrijkste kwaliteiten van Hulshoff (die behalve bij Feyenoord ook als assistent van bondscoach Ronald Koeman bij het Nederlands elftal werkte) zijn: "Sikpe is heel oplettend, zo leert hij", aldus Van der Ree. "Hij weet wat Arne wil en is heel loyaal", leest het verderop.

Het artikel gaat ook in op de taakverdeling binnen de Liverpool-staf van Slot: "Terwijl Hulshoff en Heitinga de training leiden, bepaalt Slot de exacte volgorde en gebruikt hij elke sessie om zich op de details te focussen. De passing-sessies vragen het meest van de spelers, want Slot eist perfectie en is niet bang om een oefening stil te leggen en opnieuw te beginnen tot de spelers het onder de knie hebben."

