Witte rook in Rotterdam-Zuid: Feyenoord heeft opvolger Pusic definitief binnen

Feyenoord heeft bevestigd dat Etiënne Reijnen per direct toetreedt tot de technische staf van hoofdtrainer Arne Slot. De 36-jarige oud-verdediger komt over van SC Cambuur, waar hij actief was als technisch directeur. Reijnen kan worden gezien als opvolger van de naar Shakhtar Donetsk vertrokken assistent Marino Pusic.

Reijnen en Slot gaan way back: de twee stonden als teamgenoten samen op het veld in het shirt van PEC Zwolle. Daarna kwamen ze elkaar opnieuw tegen in Leeuwarden, toen Reijnen voor Cambuur ging spelen terwijl Slot daar als assistent van Henk de Jong werkte.

Op de clubsite toont Reijnen zich verheugd met zijn overstap naar Rotterdam: "Het is een enorme eer om bij Feyenoord in deze functie aan de slag te gaan", laat hij optekenen. "Zo’n kans bij een topclub komt niet snel voorbij. De prestaties en groei van Feyenoord de afgelopen jaren onder deze staf zijn indrukwekkend. Ik kijk er dan ook enorm naar uit om die samenwerking verder te ondersteunen", aldus Reijnen.

Overigens luidt de officiële functie waarin Reijnen aan de slag gaat Analist & Adviseur technische staf, zo laat Feyenoord weten. In die hoedanigheid versterkt hij de staf rond Slot, die verder bestaat uit de assistenten John de Wolf en Sipke Hulshoff. Laatstgenoemde heeft net als Slot en Reijnen eveneens een verleden in Leeuwarden, waardoor het Cambuur-gehalte met de komst van Reijnen alleen maar toeneemt. Tussen 1999 en 2018 werkte Hulshoff in verschillende periodes voor de Friese club, onder meer als jeugdtrainer, assistent en later zelfs als interim-hoofdtrainer. Hulshoff is naast zijn baan bij Feyenoord eveneens assistent van bondscoach Ronald Koeman bij het Nederlands elftal.