‘Het moet raar lopen als Slot niet de beste Nederlandse trainer aller tijden wordt’

Sjoerd Mossou is diep onder de indruk van trainer Arne Slot. De Nederlandse oefenmeester werd een half jaar terug met de nodige scepsis ontvangen als ‘wéér een kale Nederlander’, maar heeft het sentiment doen keren. In zijn column schrijft Mossou dat Slot ‘nu al een soort van koning van Engeland’ is. Daarnaast zou de oefenmeester zo maar eens de beste Nederlandse trainer aller tijden kunnen worden.

In de Engelse pers kan Slot inmiddels niet meer stuk. Na de klinkende 4-0 zege op Bayer Leverkusen in de Champions League klonk er een flinke lofzang bij onze overzeese westerburen. Liverpool gaat fier aan kop in de competitiefase van de Champions League. Na afloop verscheen Slot op een groot beeldscherm in de studio van CBS en stal hij de show. De Nederlander grapte er op los in gesprek met presentatrice Kate Abdo en analisten Jamie Carragher, Thierry en Micah Richards.

“Het was Slot zoals we hem in Nederland al jaren kennen, maar nu in vloeiend Engels”, schrijft Mossou in zijn column voor het Algemeen Dagblad. “Welbespraakt, inhoudelijk glashelder, charmant, soepel switchend tussen knipoog en analyse. Ar-ne Slot was hier geen onbekende naam meer uit een liedje, maar eerder een soort koning van Engeland. Lachend en kirrend at het CBS-kwartet uit zijn hand. In katzwijm spraken ze over de coach van Liverpool.”

Slot bleef in veertien van zijn eerste vijftien wedstrijden ongeslagen met Liverpool. Naast koploper van de competitiefase van de Champions League voert de Nederlander met The Reds ook de Premier League aan. “Het voetbal van zijn elftal is bij vlagen weergaloos om naar te kijken, maar tegelijk stabieler dan onder Klopp”, concludeert Mossou.

Slot wordt beste Nederlandse trainer aller tijden

“Woensdagavond liet Slot alle hoeken van Anfield zien aan Leverkusen-trainer Xabi Alonso, een man waar veel Liverpool-fans in mei wél een gedroomde opvolger in zagen”, vervolgt Mossou. “Het is nog altijd niet verboden om soms wat kanttekeningen te plaatsen bij de successen van Slot. Hij kreeg bij Liverpool niet alleen een voortreffelijke selectie, maar ook een uitstekend georganiseerde club tot zijn beschikking.

Nog altijd weten we niet hoe Slot zich exact staande houdt in crisistijd, klinkt het soms, maar dat is een non-discussie: Slot is die crisis steeds opnieuw vóór”, beseft Mossou. “Wie nog kanttekeningen plaatst bij de trainer Slot, bij de briljante coach die hij is, wordt vooral gedreven door afgunst en jaloezie. Het is nog veel te vroeg om Arne Slot nu al de beste Nederlandse trainer aller tijden te noemen. Maar het moet raar lopen als-ie dat niet wordt”, besluit hij.

