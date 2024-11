Driemaal geen scheepsrecht voor Slot: Liverpool-coach grijpt opnieuw naast individuele prijs

Arne Slot is wederom niet verkozen tot manager van de maand in de Premier League. De Nederlandse coach van Liverpool was samen met Pep Guardiola (Manchester City), Fabian Hürzeler (Brighton & Hove Albion) en Nuno Espirito Santo (Nottingham Forest) genomineerd voor manager van de maand oktober. Slot zag de individuele prijs gaan naar de Portugees Nuno van Nottingham.

Slot was in augustus en september ook genomineerd voor manager van de maand, maar zag de prijs in deze maanden ook al aan zijn neus voorbijgaan. In augustus ging Hürzeler er met de prijs vandoor, terwijl Chelsea-trainer Enzo Maresca uitgeroepen werd tot manager van de maand september.

De prijs voor Nottingham Forest-trainer Nuno is ook zeker niet onverdiend te noemen. De Portugese oefenmeester bleef in oktober ongeslagen met de Tricky Trees en is terug te vinden op een meer dan uitstekende derde plaats in de Premier League. In oktober speelde Nottingham Forest gelijk tegen Chelsea (1-1), terwijl er gewonnen werd tegen Crystal Palace, Leicester City en West Ham United.

Slot uitstekend begonnen bij Liverpool

Liverpool is onder Slot ook uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. The Reds vinden zichzelf na tien speelronden in de Premier League terug aan kop van de ranglijst, met twee punten voorsprong op naaste belager Manchester City. Ook in de Champions League gaat het Slot en zijn mannen voor de wint. Na vier speelronden in het miljardenbal heeft Liverpool de volle buit: twaalf punten.

Taking @NFFC to new heights ⏫



Nuno Espirito Santo is your @BarclaysFooty Manager of the Month for October!#PLAwards pic.twitter.com/v2hZtWanDJ — Premier League (@premierleague) November 8, 2024

