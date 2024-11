Fantastische Liverpool-cijfers Slot door één Nederlandse Premier League-trainer geëvenaard

Arne Slot heeft uit zijn eerste elf Premier League-wedstrijden als trainer van Liverpool al 28 punten verzameld. Daarmee is de Nederlander de trainer met de beste start ooit in de Engelse competitie, al is er één landgenoot die exact dezelfde cijfers kan overleggen: Guus Hiddink.

Van de elf wedstrijden die Liverpool onder Slot in de competitie speelde, werden er negen omgezet in een overwinning. Alleen het thuisduel met Nottingham Forest, misschien wel de grootste verrassing van het seizoen tot nu toe, leverde een 0-1 nederlaag op. Het bezoek aan Arsenal, op 27 oktober, liep uit op een 2-2 gelijkspel voor The Reds.

Liverpool beleefde slechts één keer een betere start van een nieuwe jaargang. Dat was onder Slots voorganger Jürgen Klopp, in het seizoen 2019/20. Destijds wist alleen rivaal Manchester United de club twee punten af te snoepen; het onderlinge duel op Old Trafford eindigde in speelronde negen in een 1-1 gelijkspel. Klopp zou Liverpool dat seizoen uiteindelijk naar de eerste Premier League-titel in de clubgeschiedenis leiden, aangezien de Engelse competitie bij de vorige titel in 1990 nog als First Division door het leven ging.

Er is echter één trainer die óók 28 punten uit zijn eerste elf Premier League-duels vergaarde, en dat is Hiddink, zo meldt statistiekenbureau Opta. De oud-trainer van onder meer PSV, Real Madrid en het Nederlands elftal werd in februari 2009 als interim-manager van Chelsea aangesteld, nadat The Blues Luiz Felipe Scolari hadden ontslagen. De eerste elf wedstrijden met Hiddink op de bank leverden eveneens negen zeges op, plus een nederlaag tegen Tottenham Hotspur (1-0) en een gelijkspel tegen Everton (0-0). De Londense club eindigde onder Hiddink op de derde plaats in de Premier League. Bovendien leidde Hiddink Chelsea bijna naar de finale van de Champions League, maar in de halve eindstrijd was Barcelona over twee wedstrijden op basis van uitdoelpunten nipt te sterk (0-0 in Camp Nou, 1-1 in Londen).

Hiddink zou in december 2015 overigens nóg een keer als interim-manager van Chelsea aan de slag gaan, nu nadat de immer speciale José Mourinho op straat was gezet. Bij zijn tweede avontuur in Engeland leverden Hiddinks eerste elf wedstrijden vijf overwinningen en zes gelijke spelen op, goed voor 21 punten.

