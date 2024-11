Engelse media zien mythologische Slot: ‘Lijkt Liverpool kampioen te maken’

In Engeland begint de media er steeds meer in te geloven dat Arne Slot in zijn debuutseizoen de landstitel gaat veroveren. Liverpool wist optimaal te profiteren van de nieuwe nederlaag van concurrent Manchester City, door in eigen huis met 2-0 van Aston Villa te winnen.

“De hoop op het kampioenschap voor Liverpool begint steeds meer werkelijkheid te worden nu Anfield begint te geloven”, kopt The Telegraph. De krant ziet dat Slot ‘het stadion weer in beroering heeft gebracht’ en dat alle fans van voorganger Jürgen Klopp ‘razendsnel volgelingen van Slot zijn geworden’.

Daily Mail ziet ook dat Slot steeds geliefder wordt bij de fans van Liverpool. “Fans van Liverpool brachten Arne Slot een serenade na een perfecte avond, waardoor ze vijf punten los staan in de Premier League”, leest het. De krant gelooft ook heilig in een kampioenschap voor Liverpool. “Hij lijkt de eerste trainer van de club te worden sinds Kenny Dalglish die de titel in zijn eerste seizoen weet te veroveren.”

Slot vergeleken met koning Midas

Ook The Independent is onder de indruk van de Nederlander. “Een Midas-touch van Slot”, verwijst de krant naar de Griekse koning Midas, die alles wat hij aanraakte in goud kon veranderen. “Hij kwam binnen als onbekende naam, maar maakte van Liverpool een hoogvlieger. Een spectaculaire start van de Nederlander”, leest het.

