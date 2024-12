Feyenoord-target is eindelijk belangrijk: ‘Hij presteerde opnieuw op behoorlijk niveau’

Waar Feyenoord zich zaterdagavond in de eigen Kuip stukbeet op Fortuna Sittard (1-1), daar boekte Club Brugge ondanks een matige tweede helft een 4-1 overwinning op Dender. Een belangrijke rol was er weggelegd voor , die tijdens de afgelopen transferwindow nog nadrukkelijk in verband werd gebracht met een overstap naar Feyenoord. De Deen worstelt dit seizoen met zijn vorm, maar had met een doelpunt en een assist een groot aandeel in de negende competitiezege van dit seizoen.

Feyenoord had zich in de slotdagen van de zomerse transferwindow nog graag versterkt met een extra vleugelspeler. De Rotterdammers hadden hun pijlen gericht op Skov Olsen. Club Brugge nam de Deense aanvaller begin 2022 voor ruim zes miljoen euro over van Bologna en hij had niet veel tijd nodig om uit te groeien tot een van de smaakmakers op de Belgische velden. Hij haalde vooral in het afgelopen seizoen een heel hoog niveau. Skov Olsen had met 26 doelpunten en acht assists in vijftig wedstrijden een groot aandeel in de landstitel én het bereiken van de halve finales van de UEFA Conference League, waarin Club Brugge het hoofd moest buigen voor Fiorentina.

Niet voor niets zag Feyenoord in Skov Olsen de ideale versterking voor de voorhoede. De Rotterdammers meldden zich echter pas laat in Brugge, waar men er niet op zat te wachten om de aanvaller vlak voor het verstrijken van de markt nog te laten gaan. De regerend kampioen van België vroeg dan ook een hoog bedrag aan Feyenoord, dat naar verluidt zo’n zeventien miljoen euro had moeten betalen om Skov Olsen naar De Kuip te kunnen halen. Daar kwam het niet van, waardoor de Deen zich ‘gewoon’ kon opmaken voor nog een seizoen in België. Hij slaagde er tot zaterdag echter nog niet echt in het verschil te maken. Na twintig wedstrijden in alle competities stond de teller ‘pas’ op vijf doelpunten en drie assists.

“Nu, wij maken er wel een groot verhaal van want Skov Olsen was de voorbije weken wel degelijk slechts een schim van zichzelf. Geen goals, amper assists, te weinig dreiging. De Deen is intrinsiek nochtans te goed om enkel op training het verschil te maken. Club Brugge wilde hem tijdens de recentste zomermercato daarom ook niet zomaar laten gaan, ondanks verregaande interesse en verschillende biedingen van Feyenoord”, zo schrijft Het Nieuwsblad dan ook. Bij Club Brugge was men ervan overtuigd dat Skov Olsen het ‘verschil’ kon gaan maken in de Champions League. “Tja. Tegen Sturm Graz werd hij bij rust vervangen, tegen AC Milan kreeg hij niet eens een plek in de basis. Skov Olsen zit aan nul goals en nul assists deze editie van de Champions League en ook in de competitie maakt hij al weken het verschil niet meer”, zo leest het.

Daar kwam zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen Dender dan eindelijk verandering in. “Het goede nieuws is dat Skov Olsen tegen Celtic en tegen Dender wél opnieuw op een behoorlijk niveau presteerde. Hij had er zomaar twee kunnen maken in Schotland als de afwerking wat meer had meegezeten en tegen Dender was hij goed voor een goal en een assist”, zo zag Het Nieuwsblad. Skov Olsen bracht zijn seizoenstotaal daarmee op zes doelpunten en vier assists. Sporza verkiest hem tot Man of the Match. “Andreas Skov Olsen was cruciaal om Jutgla te helpen gelijkmaken en zorgde enkele minuten later zelf voor de voorsprong. In het spel was hij zoals steeds niet geweldig aanwezig, maar het spel wordt ook gewonnen met statistieken als die van ‘Skov’”, zo leest het.

