Janssen in shock door Feyenoord-speler: ‘Er is helemaal niks meer van hem over’

Theo Janssen is afgelopen weekend ‘geschrokken’ van . De aanvaller van Feyenoord, die langzaamaan weer minuten aan het maken is na een knieblessure, is volgens de analist nog totaal niet de speler die hij voorheen was, zo zegt hij in de uitzending van Studio Voetbal.

Stengs startte het seizoen sterk, maar liep in september een knieblessure op. Pas op 23 november maakte de linkspoot zijn rentree bij de ploeg van Brian Priske. Afgelopen weekend, tegen Heracles Almelo (5-2), mocht Stengs opdraven als basisspeler en hield hij het uiteindelijk 67 minuten vol. Hoewel de aanvaller één assist leverde, raakte Janssen allesbehalve geïmponeerd.

“We verwachten allemaal heel veel van hem. We kennen hem als die goede, technische speler van AZ, maar daar is niks meer van over”, begint de oud-voetballer kritisch. “Ik ben écht geschrokken. Op een gegeven moment vroeg ik me zelfs af of hij nog meedeed. Hij kwam heel weinig in het spel voor”, vervolgt Janssen.

Sjoerd van Ramshorst haakt even in: “Dat kan ook te maken hebben met ritme, of niet?” Janssen: “Stengs heeft van nature zoveel kwaliteit en zoveel balbeheersing. Steven Berghuis heeft dat bijvoorbeeld ook. Maar Stengs vind ik, na zijn terugkeer, niet meer op het niveau en ik denk ook niet dat hij daar nog terecht kan komen.”

