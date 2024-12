Van der Vaart waarschuwt: 'Als hij dat níét doet, is Feyenoord zijn eindstation'

Rafael van der Vaart is zondagavond teruggekomen op zijn opvallende uitspraken over Feyenoord bij Rondo. De analist is van mening dat de Rotterdammers de aanvoerdersband moeten afnemen van . Bij Studio Voetbal geeft hij meer toelichting over zijn uitspraak, maar blijft hij wel bij zijn mening.

“Je moet hem de band afnemen. Hij denkt nu aan andere dingen. Hij denkt dat hij het elftal moet helpen. Hij is een creatieve speler, die moet je niet aanvoerder maken. Ik ben zelf ook aanvoerder geweest, daar kwamen allemaal dingen bij kijken waar ik helemaal geen zin in had”, sprak Van der Vaart, die van mening was dat Gernot Trauner de aanvoerdersband moest krijgen bij Feyenoord.

Onder meer Mario Been begreep niets van de uitlatingen van de oud-international. “Ik wil het nog even hebben over Timber, ik heb natuurlijk gezegd dat ze de aanvoerdersband moeten afnemen en daar kreeg ik veel kritiek op. Je weet dat ik fan van hem ben, en wat ik wil aangeven is: hij kan belanden bij een club als Arsenal, maar omdat hij nu zo erg bezig is met het team, komt er niet meer uit wat hij eigenlijk kan leveren”, wil Van der Vaart rechtzetten.

'Als Timber de aanvoerdersband niet inlevert, is Feyenoord zijn eindstation'

“Daarom is het voor hem beter om te zeggen dat hij gewoon weer lekker wil voetballen. Dat is eigenlijk wat ik bedoelde te zeggen, want als aanvoerder moet je toch met van alles bezigzijn. Als hij zich niet bezighoudt met die dingen, belandt hij bij de top. Blijft hij aanvoerder, is Feyenoord zijn eindstation”, concludeert de analist alsnog hard.

