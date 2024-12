Kassa voor Feyenoord in de Champions League: extra miljoenen lonken

Feyenoord spint garen bij de huidige successen in de Champions League. Dankzij de 4-2 overwinning op Sparta Praag hebben de Rotterdammers al tien punten verzameld, waardoor de tussenronde van het miljardenbal lonkt. Financieel gezien legt het huidige Champions League-succes Feyenoord ook geen windeieren, zo leverde de huidige Europese campagne al 45,7 miljoen euro op. Een groter bedrag ligt de Rotterdammers nog in het verschiet.

De nieuwe opzet van de Champions League heeft ervoor gezorgd dat de UEFA het prijzengeld heeft verhoogd naar bijna 2,5 miljard euro. Ter vergelijking: in de Europa League wordt dit seizoen 565 miljoen euro verdeeld, terwijl de 32 clubs in de Conference League 285 miljoen als prijzengeld hebben. Naast een verhoging van het prijzengeld is er ook een andere verdeling van het prijzengeld. Zo is er geen groepsfase waarin de clubs zes wedstrijden in actie komen, maar een grote ranglijst met 36 clubs die allemaal acht wedstrijden spelen. Meer wedstrijden betekent natuurlijk automatisch meer geld en dat zorgt ervoor dat het voor de penningmeester van Feyenoord flink kassa is.

De Rotterdammers ontvingen niet eerder zoveel geld voor de deelname aan een Europees toernooi. In het afgelopen seizoen harkte Feyenoord 34,9 miljoen euro bij elkaar in de groepsfase van het miljardenbal. Dit bedrag is de Stadionclub met 45,7 miljoen euro inmiddels ruimschoots gepasseerd. Bovendien speelt Feyenoord nog wedstrijden tegen Bayern München (thuis) en LOSC Lille (uit). Verder lonkt mogelijk nog de tussenronde, waardoor het record alleen maar verder aangescherpt kan worden.

Hoe zijn de Champions League-inkomsten opgebouwd?

De inkomsten van de Champions League zijn opgebouwd uit verschillende elementen. Het startbedrag van het miljardenbal bedraagt 18,62 miljoen euro. Daarnaast is er voor Feyenoord zo’n negentien miljoen euro afkomstig uit de zogenaamde Value Pillar. Dit bedrag is nog een schatting, aangezien de UEFA dit nog niet bekend heeft gemaakt.

Een overwinning in de competitiefase van de Champions League levert clubs 2,1 miljoen euro op, terwijl een gelijkspel goed is voor 700.000 euro. Feyenoord won deze Champions driemaal (Girona-uit, Benfica-uit en Sparta Praag-thuis) en speelde eenmaal gelijk (Manchester City-uit). Tegen Bayer Leverkusen en Red Bull Salzburg werd een nederlaag geleden. Deze drie zeges en het gelijke spel leverden de club van trainer Brian Priske zeven miljoen euro op.

Naar verluidt heeft Feyenoord zo’n acht miljoen euro aan recettes ontvangen. Hier moeten echter nog diverse kosten van worden afgetrokken. Dat maakt het moeilijk om in te schatten wat Feyenoord onderaan de streep overhoudt aan de recettes. Reken je de bruto-inkomsten uit de recettes mee, dan heeft Feyenoord liefst 53,7 miljoen euro verdiend aan de Champions League.

Extra Champions League-inkomsten lonken voor Feyenoord

In het restant van de Champions League staat er voor Feyenoord nog meer geld te wachten. Zo speelt de ploeg van Priske in ieder geval nog in eigen huis tegen Bayern München, wat ongetwijfeld weer zorgt voor een uitverkochte Kuip. In het verleden werd geschat dat Feyenoord ongeveer twee miljoen euro per Europese avond verdient.

Het overleven van de competitiefase van de Champions League staat ook garant voor een leuke bonus. De beste acht clubs op de ranglijst krijgen twee miljoen euro als bonus, terwijl de nummers negen tot en met zestien een miljoen euro extra ontvangen. Kwalificatie voor de play-offs, voor de nummers 9 tot en met 24, betekent ook één miljoen euro aan extra inkomsten.

Goede eindrangschikking loont voor Feyenoord

Daar houdt het feest voor de stadionclub echter nog niet op. De huidige prestaties van Feyenoord in Europa betekenen hoogstwaarschijnlijk ook een mooie eindklassering in de competitiefase. Hiervoor ligt weer een mooie rangschikking-bonus in het verschiet. Hierbij maakt de UEFA gebruik van zogenoemde aandelen, die trapsgewijs worden verdeeld: de hekkensluiter krijgt één aandeel, terwijl de winnaar van de competitiefase 36 aandelen krijgt. De waarde van één aandeel bedraagt 275.000 euro. Feyenoord staat momenteel op een achttiende plaats, een plek die aan het einde van de rit goed is voor 5,225 miljoen euro (negentien aandelen van 275.000 euro).

Voetbal International stelt hierbij dat het wel om een minimumbedrag gaat, aangezien de initiële waarde van een aandeel nog gaat stijgen. De UEFA keert bij een gelijkspel namelijk niet het volledige bedrag uit dat gereserveerd staat voor de desbetreffende wedstrijd. Het overgebleven geldbedrag komt dus ten goede aan de waarde van het aandeel. Met tien punten lijkt Feyenoord zo goed als zeker van de tussenronde van het miljardenbal. Mochten de Rotterdammers die overleven, dan rinkelt de kassa van Feyenoord wederom. Een bedrag van elf miljoen euro mag dan worden bijgeschreven.

