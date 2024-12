Dit zijn de verwachtingen rondom de Nederlandse clubs in Europa

Het einde van de competitiefases van de Champions League, Europa League en Conference League nadert met rasse schreden. Na deze week staan er nog maar twee speelrondes op het programma, beide in januari. Een goed moment om de huidige posities van de Nederlandse club onder de loep te nemen.

Champions League

PSV: zes gespeeld, acht punten

Voor de Eindhovenaren is het miljoenenbal tot dusver een mixed bag. PSV begon aan het toernooi met een koude douche, toen Juventus met 3-1 te sterk was. Daarna volgden twee gelijke spelen met 1-1 tegen Sporting Lissabon (thuis) en Paris Saint-Germain (uit). Vooral de laatste wedstrijd leverde de ploeg van Peter Bosz complimenten op. Het echte punten pakken begon pas op speeldag vier en vijf: Girona werd thuis weggeblazen (4-0 winst), terwijl Shakhtar Donetsk met veel pijn en moeite (en drie late goals) uiteindelijk verslagen werd in het Philips Stadion. Dat duel eindigde in 3-2. PSV deed echter dinsdagavond totaal geen goede zaken, toen het lamlendig voor de dag kwam in Frankrijk. Stade Brest was met 1-0 te sterk.

Daarmee heeft de ploeg van Bosz acht punten verzameld uit zes duels en vindt het zichzelf terug onderaan in de middenmoot van de Champions League. Momenteel staat PSV nog op de 21e plek, maar na de wedstrijden van woensdagavond, behoort een 23e stek tot de mogelijkheden. De eerste acht zijn uit zicht, maar de play-off-ronde zou gehaald moeten kunnen worden. Mocht PSV geen punten meer halen, bestaat er volgens Opta een 13% procent kans dat het die ronde haalt. Twee punten meer, en PSV is eigenlijk zeker van zijn plek bij de eerste 24.

De Eindhovenaren spelen in januari nog tegen Rode Ster Belgrado (uit) en Liverpool (thuis). PSV heeft het geluk dat het met de eerstgenoemde ploeg een van de zwakke broeders van deze Champions League treft. De Serviërs incasseerden in vijf wedstrijden al zeventien doelpunten en staan nog maar op drie punten. En toch... onlangs verraste Belgrado vriend en vijand door in eigen huis VfB Stuttgart met 5-1 te verslaan in de Champions League. In de eigen competitie is Rode Ster oppermachtig, maar je zou zeggen dat PSV (mits het goed voor de dag komt) een resultaat kan behalen in Servië. Het Liverpool van Arne Slot is op papier echter een maatje te groot, ook in het Philips Stadion. Het voordeel: The Reds staan na woensdagavond zeker drie punten boven de nummer twee van het miljoenenbal en zouden in hun laatste duel(s) spelers rust kunnen geven.

Verwacht aantal punten na acht wedstrijden: elf

Verwacht resultaat: play-off-ronde Champions League

© Imago

Feyenoord: vijf gespeeld, zeven punten

Je zou het misschien niet verwachten als je naar de stand in de Eredivisie kijkt, maar Feyenoord doet het qua puntenmoyenne nu beter dan PSV. En dat ondanks de pijnlijke start voor de ploeg van Brian Priske. Op 19 september was Bayer Leverkusen met 0-4 te sterk in De Kuip, die eindstand stond al bij de rust op het scorebord. De kampioen van Duitsland was simpelweg een maatje te groot. Vervolgens rechtte Feyenoord zijn rug en won het knap bij Girona (2-3) en Benfica (1-3). Vooral de overwinning op de Portugezen deed het vertrouwen in Priske doen opbloeien. Twee weken laten lieten de Feyenoorders zich van hun slechtste kant zien, door in eigen huis dramatisch voor de dag te komen tegen het Red Bull Salzburg van Pepijn Lijnders: 1-3. De rollercoaster van een Champions League-seizoen was daarmee nog niet ten einde. Manchester City kwam op 26 november met 3-0 voor in het Etihad, maar door een magisch Rotterdams kwartiertje pakte Feyenoord een onverwachts punt.

Dat is dan ook typerend voor het huidige Feyenoord. De ploeg kan de ene week de sterren van de hemel spelen, maar geeft de andere week totaal niet thuis. Het is dus lastig wedstrijden van de ploeg van Priske te voorspellen. Wat wel zo is: de Rotterdammers maken een goede kans om de play-off-ronde van de Champions League te bereiken. Met tien punten bereik je die zo goed als zeker, en dat aantal zou Feyenoord woensdagavond al kunnen hebben.

Dan wacht namelijk Sparta Praag in de eigen Kuip, tevens de oude ploeg van Priske. Praag heeft het eigenlijk op alle fronten lastig dit seizoen. Het pakte nog maar vier punten dit seizoen op het miljoenenbal, drie daarvan kwamen tegen Red Bull Salzburg. Afstraffingen tegen City (5-0) en Atlético Madrid (0-6) hoorden ook bij de resultaten. In de Tsjechische competitie staat de kampioen van vorig seizoen al zestien punten (!) achter op stadsgenoot Slavia. Verder neemt Feyenoord het nog thuis op tegen Bayern München, en uit tegen LOSC Lille. Een overwinning op de Duitsers lijkt wat veel gevraagd, maar de uitwedstrijd in Frankrijk is ook geen garantie voor resultaat. In eigen huis versloeg Lille Real Madrid met 1-0, terwijl het Juventus op 1-1 hield.

Verwacht aantal punten na acht wedstrijden: elf

Verwacht resultaat: play-off-ronde Champions League

© Imago

Europa League

Ajax: vijf gespeeld, tien punten

Het Europa League-seizoen van de Amsterdammers is tot nu toe een daverend succes. Na vijf wedstrijden staat Ajax op tien punten; de play-off-ronde kan de ploeg van Francesco Farioli bijna niet meer ontgaan. Maar met een huidige zesde stek moet Ajax ook denken aan directe plaatsing voor het vervolg in de Europa League.

Ajax begon dit EL-seizoen met een uitmuntende overwinning op Besiktas. De Turken werden met 4-0 verslagen. Vervolgens hield Slavia Praag, de koploper van de Tsjechische competitie de Amsterdammers op 1-1. Qarabag FK (0-3) en Maccabi Tel Aviv (5-0) werden daarna vrij eenvoudig aan de kant gezet, al bleek de laatste tegenstander een maatje te groot. Real Sociedad creëerde in Spaans Baskenland flink wat kansen tegen Ajax en won verdiend met 2-0.

De wedstrijden die voor de ploeg van Farioli nu nog op de planning staan: Lazio-thuis, RFS-uit en Galatasaray-thuis. Om maar met de Romeinen te beginnen: zij zijn dit seizoen een van de verrassingen in de Italiaanse Serie A. De ploeg van Marco Baroni staat slechts drie punten achter op koploper Atalanta en versloeg afgelopen week Napoli twee keer. Het Letse RFS pakte dit seizoen echter nog maar twee punten in de Europa League. Die kwamen tegen Anderlecht en ja, Galatasaray. De Turkse ploeg heeft één punt meer dan de Amsterdammers, maar doet het vooral goed in eigen huis. AZ wist Gala onlangs nog op 1-1 te houden in Alkmaar.

Om bij de eerste acht te eindigen in de Europa League, heb je waarschijnlijk vijftien punten nodig. Met veertien punten heb je een aardige kans. Met een overwinning op het zwakke RFS zou Ajax zeer goede zaken doen, al moet het dan nog zeker wat puntjes sprokkelen voor directe kwalificatie.

Verwacht aantal punten na acht wedstrijden: vijftien

Verwacht resultaat: directe kwalificatie vervolg Europa League

© Imago

AZ: vijf gespeeld, zeven punten

De Alkmaarders vertegenwoordigen zichzelf tot dusver op een prima manier in Europa. Thuis werden er uit drie wedstrijden zeven punten gepakt, uit trof AZ twee sterke ploegen. Het avontuur begon in het eigen AFAS Stadion, waar het Elfsborg met 3-2 versloeg. Op basis van de statistieken had dat eigenlijk een ruimere uitslag moeten zijn. Vervolgens speelde de ploeg uit tegen Athletic Club de Bilbao (2-0) en Tottenham Hotspur (1-0), twee teams waar je uit van mag verliezen. De rug werd vervolgens gerecht door thuis Fenerbahçe (3-1) te verslaan en de koploper van de Süper Lig, Galatasaray, op 1-1 te houden.

Daarmee heeft AZ goede zaken gedaan tot nu toe. Van de laatste drie wedstrijden speelt de ploeg van Maarten Martens er echter twee uit (Ludogorets en Ferencvaros). Eén voordeel: eerstgenoemde ploeg pakte dit seizoen nog maar twee EL-punten en scoorde nog maar een keer. De andere opponent is AS Roma, dat dit seizoen geen schim is van de topploeg van weleer. In de eigen Serie A pakten de Romeinen maar 16 punten en staat de ploeg elfde.

AZ zal zich op dit moment vooral focussen op het bereiken van de play-off-ronde. Daarvoor zal het waarschijnlijk negen punten nodig hebben. Op basis van het speelschema behoort dat zeker tot de mogelijkheden. Twee gelijke spelen zouden al voldoen, maar ook één winstpartij in de volgende drie duels is zeker mogelijk.

Verwacht aantal punten na acht wedstrijden: tien

Verwacht resultaat: play-off-ronde Europa League

© Imago

FC Twente: vijf gespeeld, drie punten

FC Twente is mogelijk de Nederlandse ploeg die Europees het meest teleurstelt. Na vijf wedstrijden staat de teller nog maar op drie punten. Daarbij moet worden aangetekend dat het speelschema tot dusver niet makkelijk is geweest. Eerst moesten de Enschedeërs naar Old Trafford voor een duel met Manchester United (1-1), vervolgens kwam Fenerbahçe op bezoek (ook 1-1). Ajax-opponent Lazio Roma versloeg FC Twente eind oktober in De Grolsch Veste met 0-2, waarna de ploeg van Joseph Oosting in Nice niet verder kwam dan een 2-2. De makkelijkste wedstrijd op papier werd daarna verloren. Union Sint-Gillis was in Enschede met 0-1 te sterk.

Daardoor lijkt het een lastig verhaal te gaan worden voor Twente. De ploeg speelt nog twee uitwedstrijden en een thuisduel, donderdag moet het naar Olympiacos. Vervolgens wachten nog Malmö (uit) en Besiktas (thuis).

Het Griekse Olympiakos verloor dit seizoen nog niet in eigen huis en lijkt favoriet voor de ontmoeting met Twente. In het Zweedse Malmö treft de ploeg van Oosting een ploeg die ook nog weinig punten bij elkaar heeft gespaard in de Europa League (3): thuis werd er ook al twee keer verloren. Besiktas is op zijn beurt een lastig te voorspellen ploeg, maar verloor dit seizoen al met 4-0 van Ajax.

Om de play-off-ronde van de Europa League te bereiken, heeft Twente naar verwachting negen punten nodig. Momenteel staat de Enschedese formatie op drie, waardoor de kans op 'overwintering' relatief klein is. Twente zal zich vooral moeten focussen op de laatste twee duels, maar of het daarin twee keer kan winnen, is nog maar de vraag.

Verwacht aantal punten na acht wedstrijden: zeven

Verwacht resultaat: Europese uitschakeling