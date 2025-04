Ex-minnares deelt schokkende details over relatie met Dimitri Payet, politie doet onderzoek

De Braziliaanse autoriteiten doen onderzoek naar de Franse voetballer (38). De voormalig Frans international, die tegenwoordig uitkomt voor Vasco da Gama, wordt door zijn ex-minnares Larissa Ferrari (28) beticht van 'fysiek en psychologisch geweld', Ferrari deelt een aantal schokkende details.

Payet maakte in Europa furore namens clubs als Olympique Marseille en West Ham United. In de zomer van 2023 liet de stilist de Europese velden achter zich om zijn loopbaan te vervolgen in Brazilië, waar hij aan de slag ging bij Vasco da Gama. Zijn vrouw Ludivine, met wie hij al bijna twintig jaar samen is, bleef met hun vier kinderen achter in Frankrijk.

Ferrari, een advocate en moeder van twee kinderen, beweert sinds augustus 2024 zo'n zeven maanden lang een affaire met Payet te hebben gehad. "We werden erg close nadat ik ben gescheiden van mijn ex-man, hij was zelf af en toe ook erg eenzaam", wordt de vrouw geciteerd door de Daily Mail. "Ik ging ongeveer elke twaalf dagen naar zijn huis toe, daar bleef ik dan een dag of vier. Hij was altijd erg erg lief voor mij, zowel persoonlijk als in berichtjes." In december vorig jaar zouden de twee echter ruzie hebben gekregen, waarna Payet een andere kant van zichzelf liet zien.

'Payet dwong ex-minnares haar eigen urine op te drinken'

"Hij eiste dat ik zou bewijzen dat ik van hem hield, wat erop neerkwam dat ik mezelf moest vernederen. Ik heb filmpjes moeten maken waarop ik mijn eigen urine opdronk, water uit een wc-pot moest drinken en de vloer likte", aldus Ferrari, die aangifte van de feiten heeft gedaan. De Braziliaanse autoriteiten bevestigen dat er een onderzoek naar Payet loopt. De Fransman heeft zelf nog niet publiekelijk gereageerd op de aantijgingen van Ferrari.

