Verdediger zet Oranje uit het hoofd en wil definitief voor Suriname gaan spelen

hoopt op korte termijn groen licht te gaan krijgen van de FIFA om interlands te gaan spelen voor Suriname. Dat zegt de verdediger van 1. FC Union Berlin in een interview met Viaplay. Daarin is Doekhi realistisch over zijn kansen op een uitverkiezing voor het Nederlands elftal.

Doekhi (26) speelde onder meer in de jeugd van Ajax, de club waar zijn oom Winston Bogarde in het verleden furore maakte. Bij Vitesse beleefde hij zijn doorbraak in de Eredivisie, waarna hij in 2022 de overstap maakte naar Berlijn. Met het bescheiden Union zorgde Doekhi in zijn debuutjaar voor een enorme stunt, door te eindigen op de vierde plaats in de Bundesliga, waardoor de club in het daaropvolgende jaar debuteerde in de Champions League.

Hoewel zijn tweede jaar met een vijftiende plaats aanzienlijk minder succesvol was en Union op dit moment op de dertiende plek bivakkeert in de Bundesliga, wordt Doekhi nog altijd in verband gebracht met een stap hogerop. Zo werd hij in november vorig jaar nog gelinkt aan Internazionale. Ondertussen is hij druk bezig speelgerechtigd te worden voor Suriname: "Het duurt lang, ik weet ook niet precies waarom. Maar volgens mij ligt het nog steeds bij de FIFA", zegt Doekhi. "Toen ik nog bij Vitesse speelde benaderde Suriname mij al, toen nog met bondscoach Dean Gorré. Toen vond ik mezelf nog te jong om die keuze te maken."

'Toen dacht ik alleen maar aan het Nederlands elftal'

Doekhi wilde vooral afwachten of hij zich in de kijker van Oranje kon spelen, legt hij uit. "Op dit moment hebben we bij het Nederlands elftal natuurlijk heel goede centrale verdedigers, die ook bij goede clubs spelen. Dus op een gegeven moment moet je voor jezelf de keuze maken: ga ik blijven wachten op een kans die altijd nog kan komen, of kies ik voor Suriname, waar je óók mooie dingen mee kan bereiken en op toernooien kan spelen? Dat is altijd een lastige keuze, omdat ik van kleins af aan al voor het Nederlands elftal wilde spelen. Toentertijd was het ook nog niet mogelijk om voor Suriname te spelen als je een Nederlands paspoort had en dacht ik alleen maar aan het Nederlands elftal. Als je de twee landen met elkaar vergelijkt speelt Nederland natuurlijk op een iets ander niveau", zegt Doekhi.

'WK 2026 is het ultieme doel, dat zou historisch zijn'

"Maar Suriname is ook bezig met een mooi project, ik denk dat het ook mooi is om daar deel van uit te maken", zegt de verdediger. "Ja, het WK van 2026 is het grote doel. Ze hebben nu de Gold Cup gehaald, dat is ook een mooie prestatie. Maar wat je zegt: het ultieme doel is het WK halen, dat zou historisch zijn." Het Suriname van bondscoach Stanley Menzo is vorig jaar goed begonnen aan de tweede ronde van de kwalificatiereeks voor het WK, met afgetekende zeges op Anguilla (0-4) en Saint Vincent en de Grenadines (4-1). In juni wachten de volgende confrontaties, met Puerto Rico en El Salvador. Menzo kan beschikken over steeds meer spelers die, net als Doekhi, in Nederland zijn geboren, zoals Gyrano Kerk (Royal Antwerp FC), Liam van Gelderen (RKC Waalwijk) en doelman Etienne Vaessen (FC Groningen). Recent werd bekend dat ook enkelvoudig Oranje-international Jean-Paul Boëtius in beeld is.

🇸🇷 Danilho Doekhi hoopt binnenkort speelgerechtigd te zijn voor Suriname. Het grote doel daarna: kwalificeren voor het WK van 2026 "Dat zou historisch zijn."#ViaplayVoetbal #Doekhi #Natio #Suriname pic.twitter.com/vIRwUY2oLK — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 12, 2025

