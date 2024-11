Internazionale heeft jeugdproduct van Ajax op de korrel als opvolger van De Vrij

Het Italiaanse Corriere dello Sport weet dat Internazionale verdediger in beeld heeft als eventuele opvolger van . Laatstgenoemde is volgens de krant bezig aan zijn laatste seizoen bij de topclub uit Milaan.

De Vrij loopt komende zomer uit zijn contract in Milaan en de verwachting in de Italiaanse media is dat zijn contract niet verlengd gaat worden. De Vrij speelt al sinds 2018 voor Internazionale en is voor de Italiaanse club een leider in defensie. Hoe de toekomst van De Vrij er uit gaat zien is onduidelijk, maar Internazionale is al druk bezig met het opstarten van een zoektocht naar een opvolger.

Een speler die hoog op het verlanglijstje van de nummer vier van Italië zou staan is Doekhi. De verdediger, die de jeugdopleiding van Ajax en Excelsior heeft doorlopen, heeft indruk gemaakt op de beleidsbepalers van Internazionale. De verdediger van Union Berlin zou meer dan vijftien miljoen euro moeten kosten.

Doekhi maakte jaren geleden in de Eredivisie furore bij Vitesse. De centrumverdediger leverde de Arnhemse club geen cent op, aangezien hij gratis de deur uit liep in het Gelredome.

