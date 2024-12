Lofzang voor 'rasvoetballer': 'Heeft alles in zich om een internationale sensatie te worden'

Feyenoord boekte woensdagavond in de Champions League een 4-2 overwinning op Sparta Praag. Daarmee zetten de Rotterdammers een goede stap richting de knock-outfase van het miljardenbal. Hoewel Igor Paixão door de UEFA werd uitgeroepen tot Man of the Match, daar zagen de Nederlandse kranten een andere uitblinker: zomeraanwinst

Nog geen jaar geleden speelde de Algerijnse aanvaller zijn wedstrijden op het Belgische tweede niveau bij Patro Eisden. Nu schittert hij in dienst van Feyenoord en is hij in absolute bloedvorm. Zijn uitstekende vorm benadrukte Hadj Moussa nog maar eens tegen Sparta Praag. De 23-jarige linkspoot scoorde op uiterst fraaie wijze en had daarnaast een belangrijk aandeel in de 4-1 van Santiago Giménez.

Artikel gaat verder onder video

"Ook tegen Sparta Praag stal rasvoetballer Anis Hadj Moussa weer de show in de Kuip, goed voor een goal én een sublieme assist , schrijft Sjoerd Mossou in het Algemeen Dagblad. "‘De gok van 3,5 miljoen’ heeft alles in zich om definitief een internationale sensatie te worden - voor zover de Algerijn dat nog niet is."

LEES OOK: Feyenoord-fans én speler zwaar geïrriteerd door Priske: ‘Totaal gestoord!’

"Feyenoord heeft er een sensatie bij zoals je dat nog maar zelden ziet in het moderne voetbal", vervolgt Mossou zijn lofzang over Hadj Moussa. "Een creatieve geest die in alles lak heeft aan de gebaande paden. Een klassieke pleintjesvoetballer ook, puur spelend op techniek en balbeheersing, maar inmiddels óók met een uitstekend rendement."

Hadj Moussa dwingt tegenstanders tot keuzes

In de ogen van Mossou kapt de Algerijnse linkspoot 'moeiteloos' en draait hij net zo makkelijk binnendoor als buitenom langs tegenstanders. "Voortdurend worden verdedigers daardoor tot keuzes gedwongen - en steeds creëert de aanvaller een overtal met zijn balgevoel. Juist daarom vond ook huidig Liverpool-trainer Arne Slot het een afgewogen gok waard: 3,5 miljoen betalen voor een speler die nog vooral op lagere niveaus had gespeeld."

LEES OOK: Priske lyrisch na Champions League-zege Feyenoord: 'Een ongekend hoog niveau'

De Telegraaf looft het collectief van Feyenoord, maar richt zich toch voornamelijk tot uitblinker Hadj Moussa. "Hij kwam met een goal op een zilveren bord met gouden rand aan tafel. Zijn treffer, een binnendraaiende bal na een echte Hadj Moussa-actie, was er een om in te lijsten", klinkt de lofzang in de ochtendkrant.

'Alsof Michael Jackson in Hadj Moussa is getreden'

Ook de Volkskrant is lyrisch over de zeer behendige buitenspeler. "Het is bijna niet te beschrijven hoe de Algerijnse Parijzenaar zijn lichaam beweegt, alsof het uit twee delen bestaat, waarbij het bovenste deel heel andere dingen doet dan het onderste. Zijn voeten dansen rond de bal, alsof Michael Jackson in hem is getreden."

Daarnaast is er nog de lof voor de traptechniek van de vleugelaanvaller. "Die trap, met de zijkant van zijn linkerhiel waardoor die curves ontstaan. Verstopt was Hadj-Moussa jarenlang in lagere divisies in Frankrijk en België, terwijl hij in de Champions League volledig op zijn plaats blijkt, met al drie wonderschone doelpunten in evenzovele wedstrijden op rij."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Dit is hoe Anis Hadj Moussa op bizarre wijze is ontdekt in Nederland

Anis Hadj Moussa maakt momenteel een ontwikkeling door bij Feyenoord waar je u tegen zegt.