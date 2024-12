Priske lyrisch na Champions League-zege Feyenoord: 'Een ongekend hoog niveau'

Feyenoord-trainer Brian Priske was na afloop van de Champions League-overwinning tegen Sparta Praag lyrisch over zijn buitenspelers. Zowel als Anis Hadj Moussou scoorde woensdagavond op schitterende wijze tegen de Tsjechen, waarmee ze beiden een belangrijke rol vertolkten voor Feyenoord.

"Ik ben heel trots", steekt Priske na afloop van wal voor de camera van Ziggo Sport. "Het is een grote overwinning voor ons, een heel belangrijke. Tien punten na zes Champions League-duels is een grootse prestatie van de jongens. Tachtig minuten lang hadden we volledig de controle gehad, speelden we goed en maakten we mooie goals."

Over het verschillen tussen Feyenoord en Sparta Praag is de Deense oefenmeester duidelijk. "Ik denk vooral dat we goede spelers hebben", benadrukt hij. "We hadden een goede structuur in onze aanval. Het positiespel was verzorgd en we namen de juiste beslissingen op sleutelmomenten", blikt Priske terug.

"En we speelden ook thuis", vervolgt Priske. "Dit is misschien wel de eerste keer dat De Kuip echt on fire was. Dat was echt geweldig. Je voelde dat de supporters waardeerden waar de spelers mee bezig waren", is hij complimenteus over de supporters.

Paixão en Hadj Moussa 'heel belangrijk' voor Feyenoord

Priske looft daarnaast de prestatie van zijn buitenspelers Paixão als Hadj Moussa. "De goals van Igor en Anis waren pure individuele kwaliteiten en kwamen op het juiste moment. Alle credits naar hen. Igor speelt het hele seizoen al op een ongekend hoog niveau. Hij is betrokken bij heel veel goals, met doelpunten, assists en voorassists. Anis werkt de laatste vijf of zes weken ontzettend hard en is ook bij veel goals betrokken. Zij zijn heel belangrijk voor ons."

