Opvallend tafereel op het veld na Feyenoord - Sparta: 'Cameraman belandt er midden in'

Sparta Praag verloor woensdagavond met 4-2 van Feyenoord en is daardoor heel ver verwijderd van de knock-outfase van de Champions League. Toch probeert trainer Lars Friis de moed erin te houden: hij riep de spelers bijeen voor een huddle, zoals we dat in het begin van het seizoen ook bij Feyenoord zagen.

Medio september stapte Priske af van de teambesprekingen op het veld, nadat er veel kritiek op kwam vanuit de buitenwereld. Toen Priske hoofdtrainer was bij Sparta Praag, tussen 2022 en 2024, was er minder weerstand voor de huddle. Zijn voormalig assistent Friis, die aan het begin van het seizoen werd benoemd tot opvolger van Priske als hoofdtrainer, voert het ritueel nog altijd uit bij Sparta Praag.

“Daar is de huddle”, zei commentator Vincent Schildkamp bij het zien van de beelden, die werden gefilmd door Ziggo Sport. “Bij Feyenoord werd die vrij snel overboord gegooid, maar Priskes voormalig assistent gelooft er nog heilig in. Hij gaat de troepen nog even toespreken.”

Friis zei tegen zijn spelers: “Jongens, we zijn fucking goede voetballers. Dat hebben we in grote gedeelten van de wedstrijd laten zien. Het was niet genoeg, maar we kunnen het wel. We moeten zo doorgaan. Ga naar de fans, jongens.” Ziggo Sport-presentator Wytse van der Goot kon niet horen wat er werd gezegd, maar zei lachend: “Onze cameraman belandde midden in de huddle.”

