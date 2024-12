Van Hooijdonk geconfronteerd met schokkende beelden: 'Hier schaam je je voor'

Feyenoord treedt woensdagavond thuis aan tegen Sparta Praag en dat is niet de eerste keer. De ploegen stonden al tweemaal eerder tegenover elkaar in De Kuip. In de Champions League-groepsfase van 2001/02 won Sparta Praag met 0-2 en die wedstrijd had een zwart randje voor Pierre van Hooijdonk, die een rode kaart kreeg voor een schandalige charge. Hij wordt nu geconfronteerd met die beelden door Ziggo Sport-presentator Wytse van der Goot.

Op 17 oktober 2001 ging Van Hooijdonk hard door op de achillespees van Jiri Jarosik, waarna hij ook nog op de kuit van zijn tegenstander leek te staan. Scheidsrechter Arturo Daudén Ibáñez kende geen twijfel en deelde een rode kaart uit. Van Hooijdonk staat woensdagavond als analist van Ziggo Sport op het veld van De Kuip en moet aanhoren hoe Van der Goot de beelden inleidt. “Hij pakt tegen Sparta Praag, zo ongeveer op deze plek, een rode kaart, waarvan iedereen dacht: jemig, wat doet hij?! We kunnen er even naar kijken.”

Te zien is dat Van Hooijdonk uit frustratie een schandalige tackle inzet. “Het was jammer dat er toen nog geen VAR was, anders had ik kunnen blijven staan, denk ik”, grapt de voormalig aanvaller van Feyenoord. De schrik is hoorbaar bij Van der Goot en Drenthe, als ze de herhaling zien. “Nee, het is schandalig”, moet ook Van Hooijdonk toegeven. “Dit zijn van die dingen waar je niet heel erg trots op bent, als je het terugziet.”

“Het was ook een wanhoopspoging. We stonden 0-2 achter en waren eigenlijk uitgeschakeld in de Champions League. Uiteindelijk viel het wel mee hoe erg het was”, zegt Van Hooijdonk, die daarmee verwijst naar de afloop van het Europese seizoen. Feyenoord daalde af naar de UEFA Cup, die het wist te winnen. Overigens stond Feyenoord niet met 0-2, maar met 0-1 achter op het moment van de tackle. Later in de wedstrijd kreeg Ferry de Haan ook een rode kaart en maakte Sparta er 0-2 van.

De overtreding van Van Hooijdonk is op minuut 1:11:00 te zien in deze video.

