Fel bekritiseerde Feyenoord-speler toegezongen na overwinning op RKC

is na afloop van de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Feyenoord (2-3) toegezongen door de meegereisde Feyenoord-supporters. De middenvelder is sinds zijn komst naar Feyenoord nog altijd niet uitgegroeid tot een onmisbare kracht en is de voorbije maanden ook fel bekritiseerd.

Zerrouki kwam in de zomer van 2023 voor een bedrag van zo'n acht miljoen euro over van FC Twente. De 26-jarige Algerijn heeft ondanks zijn forse prijskaartje nog altijd niet zijn stempel kunnen drukken bij Feyenoord. Diverse analytici kraakten de middenvelder al, zo noemde Rafael van der Vaart Zerrouki een 'houten klaas'.

Artikel gaat verder onder video

Tegen Almere City wist Zerrouki zijn eerste competitiedoelpunt te maken in het shirt van Feyenoord, waarna hij een opmerkelijk handgebaar maakte. Dit kwam de middenvelder op veel kritiek te staan. Ook RTV Rijmond-analist Harry van der Laan kraakte Zerrouki daarop. "Het was een belachelijke actie van Zerrouki", was zijn duidelijke mening in het programma FC Rijmond.

LEES OOK: Zerrouki komt met giftige reactie: ‘In Nederland zijn we daar goed in, ze moeten hun mond houden’

Zerrouki is de laatste weken wat beter in vorm en dat resulteerde na het treffen met RKC dan ook beloond door het meegereisde Legioen. "Ramiz Zerrouki, olé", klonk het vanuit het uitvak. Onder de post van Feyenoord op X vinden veel fans het bejubelen van de middenvelder mooi. Daarbij krijgt Zerrouki ook een fraai compliment. "Eindelijk. Natuurlijk was het tot 2 maanden geleden niet goed genoeg maar hij begint eindelijk te laten zien waar hij voor gehaald is. Op dit moment bruikbaarder dan Timber. Dit zal hem veel vertrouwen geven", schrijft iemand in een reactie.

LEES OOK: Perez maakt Feyenoord-speler belachelijk: ‘Het ziet er dom uit. Mensen denken: wat een…’

Feyenoord draagt overwinning op aan Lotomba

Na een moeizame wedstrijd wist Feyenoord uiteindelijk Waalwijk de drie punten veilig te stellen in Waalwijk door een treffer van Igor Paixão een kwartier voor tijd. Na afloop van het duel toonde Anis Hadj Moussa, die ook trefzeker was tegen RKC, een shirt met daarop de naam en het rugnummer van Jordan Lotomba. De rechtsback liep deze week een breuk in zijn onderbeen op, waardoor hij enkele maanden niet inzetbaar is. "Jordan, deze is voor jou", riep de behendige vleugelaanvaller richting de camera van Feyenoord.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Dit is hoe Anis Hadj Moussa op bizarre wijze is ontdekt in Nederland

Anis Hadj Moussa maakt momenteel een ontwikkeling door bij Feyenoord waar je ú tegen zegt.