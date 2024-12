Gigantische tegenslag voor Feyenoord: zomeraanwinst raakt ernstig geblesseerd

Feyenoord heeft vrijdagmiddag dramatisch nieuws naar buiten gebracht. Rechtsachter ligt maanden uit de roulatie met een breuk in zijn onderbeen, zo heeft de Rotterdamse club bekend gemaakt. De zomeraanwinst van Feyenoord zal langdurig afwezig zijn.

De gifbeker is nog niet leeg voor Feyenoord, dat dit seizoen al met ontzettend veel blessures kampt. Op de training heeft Lotomba afgelopen week een breuk in zijn onderbeen opgelopen, waardoor hij de komende maanden niet kan spelen. De Zwitser, die een steeds sterkere indruk maakte in het shirt van Feyenoord, heeft inmiddels een operatie ondergaan.

Ook Carranza geblesseerd

Lotomba liep de blessure eerder deze week op zeer onfortuinlijke wijze op tijdens een training in aanloop naar de competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk", schrijft Feyenoord op de website. De Rotterdammers missen naast Lotomba ook Julián Carranza in Waalwijk: "De aanvaller miste afgelopen zaterdag al de ontmoeting met Fortuna Sittard vanwege een kuitblessure die hij opliep in de wedstrijd tegen Manchester City", meldt Feyenoord.

Osman traint weer mee

Er is ook nog positief nieuws in De Kuip, want aanvaller Ibrahim Osman sloot eerder deze week weer aan bij de groepstraining. Hij traint weer volledig mee met de groep, nadat hij sinds begin november kampte met bovenbeenblessure die hij opliep in de Champions League-wedstrijd tegen RB Salzburg.