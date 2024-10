Van der Vaart en Van Basten ergeren zich aan Feyenoorder: 'Lijkt wel een houten klaas'

De analisten van Ziggo Sport bij de wedstrijd Girona - Feyenoord, Rafael van der Vaart en Marco van Basten, zijn niet te spreken over . De middenvelder kwam na 61 minuten het veld in tijdens het duel in de Champions League, maar liet zich weer niet van zijn beste kant zien.

Tijdens de nabeschouwing wil Van der Vaart eerst complimenten uitdelen aan Feyenoord. "Fijn om te zien hoe ze weer echt knokten. Die regen hoorde er ook een beetje bij. Je zag echt iedereen de beuk erin, Timber had nog een hele belangrijke onderschepping op het laatst, Hancko die zich ervoor gooit, Beelen heeft zich goed hersteld met echt een hele goede tweede helft. En ze hebben zonder spits gespeeld."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Feyenoord-speler door het slijk gehaald na zeer zwakke eerste helft: ‘Met afstand de grootste miskoop uit de historie’

Van Basten wil vervolgens de aandacht op een specifieke Feyenoorder vestigen. "En we waren ook zeer tevreden over Zerrouki." Van der Vaart is het eens met de cynische opmerking van zijn tafelgenoot. "Ooh, Zerrouki. Bij FC Twente toch best wel een middenvelder die er goed uit zag. Dat lijkt nou wel een houten klaas." Ook fans van Feyenoord waren totaal niet blij toen de Algerijn het veld betrad, lieten zij op X weten. Daarbij moest ook trainer Brian Priske het ontgelden.

Wellenreuther

Hélène Hendriks wil ook de keeper van Feyenoord nog even bespreken. "Hij maakte wel een fout, maar herstelde zich ook goed." De Duitse goalie veroorzaakte een penalty, maar stopte die iets later ook en herstelde zo zijn fout. "Ja, fantastische redding", vindt Van Basten. "Dichtbij de paal, die pakt hij echt geweldig."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Massale kritiek op Feyenoord-aanwinst na 'kwalijke rol' bij de 0-3 van Bayer Leverkusen

Een aanwinst van Feyenoord maakte geen goede indruk bij de 0-3 van Bayer Leverkusen.