Feyenoord-fans geloven hun ogen niet: 'Priske wil gewoon niet winnen'

Brian Priske heeft veel Feyenoord-fans compleet verbaasd door een wissel in de 61e minuut, in de wedstrijd tegen Girona. werd van het veld gehaald en voor hem kwam in de plaats. Daar snapt het Legioen niks van.

Osman begon het Champions League-treffen als rechtsbuiten en speelde een goed uur. De 19-jarige Ghanees was meerdere keren dreigend en had eigenlijk een assist op zijn naam moeten krijgen, toen Ayase Ueda ongelukkig met een kans omsprong. Wel pakte de buitenspeler een gele kaart.

Met de komst van Zerrouki na een uur koos Priske voor meer zekerheid. Althans, dat vindt de Deen. Feyenoord-fans op X kunnen er met hun hoofd niet bij waarom deze wissel plaatsvond. Een twitteraar schreef: "NEE, niet Zerrouki. Wedden dat hij het gaat verpesten", terwijl een ander twijfelde aan de juiste intenties bij Priske. "In de hoop dat ik deze twee moet inslikken, maar met deze wissel Zerrouki voor Osman, wil je toch niet winnen? Onbegrijpelijk. Al het gevaar weg."

Osman speelt een geweldige wedstrijd en creëert kansen bij de vleet.



Brian Priske: kom maar wisselen Osman. En brengt de slechtste speler in die Feyenoord heeft, Zerrouki.



Hij wil gewoon niet winnen.#girfey — Erwin de 3e (@Erwin3e) October 2, 2024

Nee he nu hebben we 2 mislukkelingen in het veld Zerrouki en Ueda #girfey — Hans Voets GAB Henhan50 (@henhan50) October 2, 2024

Maar dit is oprecht de slechtste wissel die je op dit moment kan doen. Zerrouki kan dit niveau gewoon niet aan… maar wel Ueda lekker laten staan #Feyenoord #Fey #ChampionsLeague — JanBean (@ChrisKwz) October 2, 2024

Het voordeel van het brengen van Zerrouki is dat we deze alsnog gaan verliezen en Priske eerder weg is #girfey #feyenoord — LucasdeKoning (@KoningLucasde) October 2, 2024

NEEE! Niet Zerrouki. Wedden dat hij het gaat verpesten! #girFey — Caja Noort🇳🇱 (@NoortCaja) October 2, 2024

