Weergaloze eerste helft bezorgt Feyenoord belangrijke zege op Sparta Praag

Feyenoord heeft woensdagavond een belangrijke stap gezet richting de knock-outfase van de Champions League. Mede dankzij een wervelende eerste helft wonnen de Rotterdammers met 4-2 van Sparta Praag.

Na de geweldige comeback tegen Manchester City (3-3) trad Feyenoord in de zesde speelronde van de Champions League aan tegen Sparta Praag. De Rotterdammers waren erop gebrand om eindelijk de eerste punten in de eigen Kuip te pakken en daarmee een grote stap naar overwintering te zetten. Tegen zijn oude ploeg wijzigde Priske zijn elftal op twee posities: Bart Nieuwkoop en Gernot Trauner zorgden voor de nodige ervaring in de Feyenoord-defensie.

Met een onhandige overtreding leidde de sterke Oostenrijker de eerste mogelijkheid voor de bezoekers in, maar de zwabberbal van Markus Solbakken kon gekeerd worden door Timon Wellenreuther. In een attractieve openingsfase volgde na balverlies van Quinten Timber al snel een tweede Tsjechische kans, maar dat betekende niet dat de Trots van Zuid in de openingsfase onderdeed voor de opponent. Beide ploegen joegen elkaar furieus af, waardoor de nodige balveroveringen volgden en het spel in rap tempo op en neer ging. Uit zo’n rappe uitbraak ontstond de treffer van Igor Paixao. Na een goede actie van Antoni Milambo en Santiago Gimenez snelde de Braziliaan in rap tempo richting de zestien, waar hij oud-AZ-doelman Peter Vindahl verschalkte met een mooie bal in de verre hoek.

Deze treffer viel slechts twintig seconden na de aftrap van het openingsdoelpunt, welke op naam kwam van de Kale Kletser. Een Rotterdamse corner werd onbedoeld verlengd door de opponent, waarna de 32-jarige voorstopper de bal richting de grond kopte. Martin Vitik veranderde de bal ongelukkig van richting, waardoor zijn doelman kansloos was. Na de 2-0 moesten de Tsjechen de bal meer en meer aan de thuisploeg laten en hielden ze de ruimtes klein. De ploeg van Lars Friis probeerde de ruimtes achter het middenveld met direct spel enkele malen te benutten, maar de verdedigers van Feyenoord waren op hun post en stapten goed in. Het elftal uit 010 loste ondertussen een paar schoten, maar in het drukke strafschopgebied waren dit niet meer dan afzwaaiers.

Na een halfuur wist Hadj-Moussa zich op de rand van de zestien toch enige ruimte te verschaffen en legde hij de bal prachtig in de verre hoek. Het spelbeeld bleef in eerste instantie hetzelfde, maar Sparta Praag begon in de laatste minuten van de eerste helft een klein slotoffensief. Dit leverde een treffer op, toen bij een verre ingooi niet afdoende ingegrepen werd en Albion Rrahmani bij de tweede paal knap kon binnenschieten. De Kosovaar probeerde het in de laatste minuut nogmaals, maar ditmaal was zijn poging te hoog.

Na rust kwam de wedstrijd maar moeilijk weer op gang wegens de nodige overtredingen, voornamelijk van Tsjechische kant. Toen de vaart er na een minuut of tien weer enigszins in kwam, was het spelbeeld ten opzichte van de eerste helft licht veranderd. Feyenoord was nog steeds de betere ploeg en combineerde veelvuldig op de helft van de opponent, maar door onnauwkeurigheden werd Železná Sparta soms wel gevaarlijk. Zo vond Birmancevic in de korte hoek de voeten van de doelman, waar Gimenez namens de thuisploeg eerder hetzelfde overkwam. De 4-1 was, met de compacte Champions League-stand eveneens in het achterhoofd, geen overbodige luxe. Een leep balletje van Hadj-Moussa werd volledig verkeerd geraakt door een Sparta Praag-verder, waardoor Gimenez van dichtbij de 4-1 kon binnenschieten.

Na dit doelpunt gaf Feyenoord de teugels langzaamaan uit handen en begon de ploeg uit Praag steeds meer naar voren te komen. In een snelle uitbraak leek Birmancevic een kwartier voor tijd de tweede Sparta-treffer binnen te schieten, maar de Serviër stond buitenspel. Even later stond het echter wel 4-2, toen invaller Thomas Beelen een Tsjechische voorzet onfortuinlijk in eigen doel gleed. Vervolgens bleven de gevaarlijkste momenten van de bezoekers komen, maar de stand veranderde niet meer. Zo stijgt Feyenoord naar 10 punten, maar had het wat betreft doelsaldo betere zaken kunnen doen.

