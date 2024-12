Kansen in de Champions League: Feyenoord kan play-offs bijna niet meer ontgaan

Feyenoord heeft woensdagavond uitstekende zaken gedaan in de strijd om een plek bij de beste 24 in de competitiefase van de Champions League. De Rotterdammers boekten op eigen veld een 4-2 zege op Sparta Praag en zetten daarmee een grote stap richting een vervolg in het miljardenbal. De kans dat de formatie van coach Brian Priske zichzelf eind januari mag rekenen tot de beste 24 van Europa, is volgens data van Opta liefst 94,1 procent.

Feyenoord wist wat het woensdagavond in de thuiswedstrijd tegen Sparta Praag te doen stond: winnen. De Rotterdammers hadden op eigen veld sowieso nog het een en ander recht te zetten, nadat de eerdere thuisduels in de Champions League met Bayer Leverkusen en Red Bull Salzburg resulteerden in respectievelijk een 0-4 en 1-3 nederlaag. Ze hadden de boodschap begrepen: Sparta Praag werd in het eerste half uur ondersteboven gevoetbald en mocht niet klagen dat de schade in die periode beperkt bleef tot drie tegentreffers. Feyenoord won uiteindelijk met 4-2, waarmee het uitstekende zaken deed in de Champions League.

Feyenoord klom dankzij de zege op Sparta Praag naar de achttiende plaats, die na acht speelronden voldoende is voor een ticket voor de tussenronde. De nummers 9 tot en met 24 plaatsen zich voor die ronde, waarin om een plek bij de laatste zestien wordt gestreden. De kans dat Feyenoord de tussenronde bereikt, is na de overwinning op Sparta Praag 92,1 procent.

Kleine kans op uitschakeling Feyenoord

Volgens Opta is de kans dat de Rotterdammers na acht speelronden zijn uitgespeeld in de Champions League slechts 5,9 procent. Ze kunnen zich zelfs nog bij de eerste acht voegen, maar dan zullen ze mogelijk wel nog twee keer moeten winnen. Omdat er nog krachtmetingen met Bayern München (thuis) en LOSC Lille (uit) op het programma staan, acht Opta de kans dat Feyenoord de tussenronde ontloopt niet heel groot: twee procent.

PSV moet nog vol aan de bak

PSV had van de week eveneens goede zaken kunnen doen in de strijd om een plek bij de eerste 24. De Eindhovenaren kwamen op bezoek bij Stade Brest echter matig voor de dag en incasseerden een pijnlijke nederlaag (1-0). Daardoor zullen ze in de laatste twee speelronden nog vol aan de bak moeten. De ploeg van trainer Peter Bosz bezet momenteel plek 23. Die volstaat na acht speelronden voor een plek in de tussenronde, maar voor PSV staan nog twee zware wedstrijden op het programma: uit naar Rode Ster Belgrado en thuis tegen Liverpool.

De kans dat PSV zich plaatst voor de tussenronde is volgens Opta 76,9 procent. Nog geen reden tot paniek dus voor de Eindhovenaren. De kans dat de regerend landskampioen buiten de boot valt en na januari helemaal niet meer actief is in de Champions League, is 23 procent. Door de manier waarop Opta afrondt wordt het laatste 0,1 procentpunt niet meegenomen.

Groot verschil ten opzichte van twee weken geleden

Dat de situatie er van de ene op de andere dag heel anders uit kan zien, blijkt wel uit de data van Opta. Zo werd de kans dat Feyenoord zich zou plaatsen voor de play-offs van de Champions League twee weken geleden na de waanzinnige comeback tegen Manchester City nog geschat op 80,1 procent. De kans dat de Rotterdammers na acht speelronden uitgespeeld zouden zijn, was in de aanloop naar de ontmoeting met Sparta Praag zelfs nog 19,6 procent. Dat bewijst dus dat Feyenoord ongelooflijk goede zaken heeft gedaan tegen Sparta Praag.

PSV maakte twee weken geleden nog een stuk meer kans dan Feyenoord om zich te plaatsen voor de tussenronde. Volgens Opta was die kans na de overwinning op Shakhtar Donetsk liefst 94,3 procent, terwijl de kans dat PSV zou worden uitgeschakeld toen nog slechts 5,5 procent was. De Eindhovenaren hebben zichzelf op bezoek bij Stade Brest dus een enorm slechte dienst bewezen.

