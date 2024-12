Driessen trekt duidelijke conclusie over Feyenoord en PSV na wisselende resultaten in Champions League

Valentijn Driessen heeft met verbazing zitten kijken naar het optreden van Feyenoord in de thuiswedstrijd tegen Sparta Praag in de Champions League. De Rotterdammers beleefden met een gelijkspel tegen Fortuna Sittard en een zwaarbevochten overwinning op RKC Waalwijk weliswaar een moeizame aanloop naar het belangrijke duel in het miljardenbal, maar walsten in de eerste helft over de Tsjechen heen en boekten een fijne zege. Driessen stelt desondanks dat Feyenoord, evenals PSV, tekort komt om zich in de Champions League met de top te meten.

Zowel Feyenoord als PSV kon deze week goede zaken doen in de Champions League. PSV haalde acht punten uit de eerste vijf wedstrijden en had bij een overwinning op Stade Brest een grote stap gezet richting de tussenronde, ware het niet dat het in Frankrijk erg matig voor de dag kwam en een pijnlijke nederlaag leed. “Waar iedereen verwachtte dat PSV in de zesde speelronde een voorschot zou nemen op de tussenronde van de Champions League, staat Feyenoord met één been in de tussenronde in februari 2025”, zo schrijft Driessen dan ook in zijn column op de website van De Telegraaf.

De formatie van coach Brian Priske was woensdagavond op eigen veld met 4-2 te sterk voor Sparta Praag, passeerde PSV op de ranglijst en klom naar de achttiende plaats. De Eindhovenaren bezetten momenteel plek 23 en moeten dus nog flink aan de bak om een ticket voor de volgende ronde te bemachtigen. “Na de galavoorstellingen in de Eredivisie was de ploeg van Peter Bosz tegen Brest geen schim van de aanvalsmachine die FC Utrecht en FC Twente de oren waste”, zo stelt Driessen. Groter kan het contrast met Feyenoord bijna niet zijn. “Nationaal opereert Feyenoord moeizaam met een gelijkspel tegen Fortuna Sittard en een magere overwinning tegen RKC. Vandaar kwam de metamorfose tegen Sparta Praag uit het niets.”

Volgens Driessen valt de overwinning van Feyenoord op de Tsjechen evenals de Rotterdamse comeback tegen Manchester City (van een 3-0 achterstand naar een 3-3 gelijkspel) én de zege van PSV op Shakhtar Donetsk (van een 0-2 achterstand naar 3-2) ‘nauwelijks te verklaren’. “Die wispelturigheid hoort bij de Nederlandse vertegenwoordiging in de Champions League: te groot voor servet en te klein voor tafellaken ten opzichte van de top uit de vijf Europese topcompetities: Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk”, aldus Driessen, die het om die reden des te knapper vindt dat Feyenoord normaal gesproken aan een punt in januari tegen Bayern München en Lille genoeg heeft om de campagne in het miljardenbal te vervolgen.

PSV speelt nog uit tegen Rode Ster Belgrado, alvorens het de competitiefase afsluit met de kraker tegen Liverpool in de Champions League. “Voor PSV is de opdracht moeilijker, maar drie punten uit ontmoetingen met Rode Ster Belgrado en Liverpool is mogelijk”, zo denkt Driessen erover. De verslaggever van De Telegraaf heeft er dus vertrouwen in dat Feyenoord en PSV na januari nog actief zijn in de Champions League, maar verwacht niet dat ze over een paar maanden nog steeds een rol van betekenis spelen op het hoogste niveau. “Gezien de resultaten en het spel tot dusver zullen beide clubs ontbreken in de eindfase van de Champions League, maar ze kunnen desondanks op een bijzondere Europese campagne terugkijken als ze er in februari nog bij zijn in de tussenronde.”

