Sparta Praag niet geïmponeerd door Feyenoord: 'Zij waren niet veel beter'

Sparta Praag-trainer Lars Friis likt zijn wonden na de 4-2 nederlaag in de Champions League tegen Feyenoord. De Deense oefenmeester heeft een zuur gevoel overgehouden aan de nederlaag in de Kuip, mede omdat hij vond dat Feyenoord niet eens heel veel beter was dan zijn mannen. Er had dan ook meer ingezeten voor de Tsjechen.

"We begonnen vrij goed met een kans, maar toen... boem boem, twee doelpunten", wordt Friis door Voetbal International geciteerd na de 4-2 nederlaag. "Als je in de Champions League speelt, is het moeilijk om te concurreren als je zulke doelpunten tegen krijgt."

In de ogen van Friis heeft zijn ploeg het zelf laten liggen tegen Feyenoord. "Ik haat verliezen. We hebben laten zien dat we competitief zijn. Ik denk niet dat zij veel beter waren, maar als wij zulke fouten maken en zij laten dit niveau zien, dan wordt het heel moeilijk. De kans op de tussenronde is nu heel klein. Het is nu echt moeilijk. We moesten hier punten pakken."

Friis onder druk bij Sparta Praag

Sparta Praag heeft nu uit de eerste zes wedstrijden vier punten verzameld. "In het nieuwe jaar moeten we er weer staan", doelt Friis op de resterende Champions League-wedstrijden na de winterstop. "maar de focus gaat nu op aankomend weekend", aldus de oefenmeester, voor wie het nog afwachten is hoe lang hij nog trainer zal zijn van Sparta Praag. "Ik heb vertrouwen, maar ik sta onder druk."