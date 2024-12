Lamlendig PSV verliest van Stade Brest in Champions League door waanzinnige Bizot

Het PSV van Peter Bosz heeft dinsdagavond verloren van Stade Brest in de zesde speelronde van de Champions League. In Guingamp, waar de wedstrijd werd gespeeld, lukte het allemaal niet voor de ploeg uit Eindhoven. Ook een uitblinkende Marco Bizot gooide roet in het eten voor de Brabanders. Stade Brest won uiteindelijk met 1-0.

Na vijf wedstrijden gespeeld te hebben, stond PSV met 8 punten op een achttiende plaats op de ranglijst. Een overwinning in een uitwedstrijd bij Stade Brest zou perfect zijn geweest om de knock-outfase van de Champions League te bereiken. De vorige wedstrijd wonnen de Eindhovenaren in de laatste minuut, wat tot uitzinnige vreugde leidde in het Philips Stadion. Afgelopen vrijdag hadden de mannen van Peter Bosz bovendien nog met liefst 6-1 van FC Twente gewonnen. De Tukkers werden in Brabant weggespeeld, wat ervoor zorgde dat PSV vol vertrouwen naar Guingamp afreisde.

De wedstrijd werd gespeeld in Guingamp, omdat het stadion van Stade Brest, dat zich in Brest bevindt, door de UEFA niet goedgekeurd was. Opvallend genoeg is EA Guingamp de aartsrivaal van Stade Brest. De tribune waar normaal de harde kern van Guingamp staat, wilde geen Brest-supporters toelaten. Hierdoor werd het uitvak van PSV verplaatst naar de andere kant van het stadion. Ongeveer 900 PSV-supporters maakten de reis naar Frankrijk om hun team te steunen.

Voor de onderlinge wedstrijd had Stade Brest al tien punten verzameld. Dat een relatief kleine Franse club zo goed zou presteren, hadden de meeste voetballiefhebbers niet verwacht. In de Ligue 1 gaat het echter minder goed voor Stade Brest: daar stond de ploeg voorafgaand aan het duel met PSV op de elfde plek.

De eerste echte grote kans van de wedstrijd was voor Olivier Boscagli. De Franse verdediger kwam vrij voor het doel van Marco Bizot, maar de Nederlandse keeper redde knap. Bizot, oud-speler van AZ, was de beste man van de eerste helft en keerde meerdere schoten van PSV. Ondanks enkele kansen bleef het eerste bedrijf van de wedstrijd verder tam. Luuk de Jong kwam nog in een 1-op-1-situatie met Bizot, maar slaagde er niet in te scoren. Even later kreeg hij met het hoofd opnieuw een kans, maar ook toen zat Bizot er goed tussen.

Eén minuut voor rust viel de 1-0 voor Stade Brest. Julien Le Cardinal schoot de bal van dichtbij keihard binnen. De VAR controleerde nog kort op hands, maar dat bleek niet het geval. De spelers gingen met een ruststand van 1-0 de kleedkamers in.

Aan het begin van de tweede helft kreeg Brest-aanvaller Baldé twee grote kansen om de voorsprong te verdubbelen, maar beide keren stond Walter Benítez sterk in de weg. In de 67ste minuut leek PSV een penalty te krijgen wegens hands, maar de scheidsrechter besloot na een VAR-review de strafschop niet toe te kennen. PSV probeerde het daarna nog met kansen via Ismael Saibari en Noa Lang, maar het leidde verder niet tot succes.