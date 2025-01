'Ajax praat met 38-jarige amateurtrainer na ongekende bekerstunts'

Ajax heeft 'recentelijk' gesproken met Thomas Duivenvoorden, de 38-jarige trainer van Tweededivisionist Quick Boys uit Katwijk, zo meldt ESPN. De stunttrainer, die de afgelopen seizoenen naam maakte in het bekertoernooi, is volgens de zender daarnaast ook in beeld voor een rol in de technische staf van Marinus Dijkhuizen bij De Graafschap.

Duivenvoorden is sinds de zomer van 2023 hoofdtrainer van Quick Boys. In zijn debuutseizoen eindigde de club als derde in de Tweede Divisie, dit jaar gingen de Katwijkers als koploper van het derde niveau de winterstop in. Bovendien ontpopt de club zich onder Duivenvoorden tot bekerspecialist. Vorig seizoen werden NAC Breda en De Graafschap uitgeschakeld in de eerste en tweede ronde, waarna AZ er in de achtste finales slechts na strafschoppen in slaagde zich te ontdoen van de amateurclub.

Ook dit seizoen ontpopt Quick Boys zich weer tot reuzendoder in het bekertoernooi. Deze keer moest Almere City er in de eerste ronde aan geloven en werd in de tweede ronde gestunt tegen de volgende Eredivisieclub, Fortuna Sittard. In de achtste finales wacht dit seizoen een thuiswedstrijd tegen het sc Heerenveen van Robin van Persie.

Ajax, De Graafschap en andere Nederlandse clubs geïnteresseerd in Duivenvoorden

Ajax zou Duivenvoorden, die volgend seizoen de hoogste trainerscursus gaat volgen, volgens ESPN graag naar Amsterdam halen, al dan niet al onderdeel van de technische staf van Jong Ajax. Daarnaast zou De Graafschap de trainer zien als beoogde assistent van de deze week aangestelde nieuwe hoofdtrainer Marinus Dijkhuizen. "Naast Ajax en De Graafschap zijn er nog meer Nederlandse clubs geïnteresseerd in Duivenvoorden. De 38-jarige wil ook een langer verblijf bij Quick Boys niet uitsluiten", schrijft de betaalzender.