Quick Boys bezorgt Fortuna Sittard en Danny Buijs absolute rampavond

Fortuna Sittard heeft zich dinsdagavond geblameerd in de tweede ronde van de KNVB-beker. De formatie van coach Danny Buijs opende op bezoek bij Quick Boys nog wel de score, maar gaf de voorsprong in het slot van de eerste helft uit handen en kreeg al vroeg in het tweede bedrijf de genadeklap uitgedeeld: 3-1. Quick Boys won eerder dit seizoen al van Almere City en is nu dus opnieuw te sterk voor een club uit de Eredivisie.

Fortuna Sittard was van tevoren gewaarschuwd voor de tegenstander uit Katwijk. Die verbaasde vorig seizoen immers al vriend en vijand door in het bekertoernooi eerst af te rekenen met NAC Breda en De Graafschap en AZ dwong tot strafschoppen. Quick Boys maakte veel indruk in de uitwedstrijd tegen de Alkmaarders, maar moest vanaf de stip alsnog het hoofd buigen. Dit seizoen is de tweede divisionist opnieuw een van de smaakmakers in de KNVB-beker. Quick Boys was in oktober al met ruime cijfers te sterk voor Almere City (3-0) en kegelde dinsdagavond dus Fortuna Sittard uit het toernooi.

De avond begon nog goed voor Fortuna Sittard, dat met een overwinning op RKC Waalwijk een prima generale beleefde voor de ontmoeting met de amateurs. Alessio da Cruz zorgde al na twintig minuten voor de Limburgse voorsprong. Daar konden Buijs en zijn manschappen echter niet heel lang van genieten. Nick Broekhuizen maakte een kwartier later gelijk en tien minuten later kwam de thuisploeg zelfs op 2-1. Milan Zonneveld was het eindstation van een razendsnelle omschakeling, waarbij Fortuna Sittard stond te slapen. De ploeg van Buijs werd na de tweede tegentreffer wakker geschud door de toeschouwers op het sportpark. Er werd vuurwerk afgestoken, supporters betraden het veld én er ontstond een vuurtje in de duinen.

Quick Boys deelt genadeklap uit

Scheidsrechter Bas Nijhuis zag zich genoodzaakt om het duel tijdelijk te staken. Hij besloot de eerste helft na een korte onderbreking nog wel uit te spelen, maar de ploegen gingen na het rustsignaal niet naar de kleedkamers. Fortuna Sittard was na het fluitsignaal voor de start van het tweede bedrijf totaal niet bij de les, want na een paar minuten voetballen had Zonneveld al zijn tweede van de avond in het netje liggen. De frustraties liepen vervolgens hoog op, vooral bij Mitchell Dijks. De verdediger was zijn frustraties niet de baas en werd uiteindelijk door zijn trainer naar de kant gehaald, nadat hij was ontsnapt aan zijn tweede gele en dus een rode kaart.

Fortuna Sittard drong in de slotfase nog wel aan, maar dat gebeurde met heel weinig overtuiging. Quick Boys hield eenvoudig stand en trok de 3-1 voorsprong over de streep, waardoor het elftal van Thomas Duivenvoorden zich opnieuw mag opmaken voor de derde ronde van de KNVB-beker. Eén ding is zeker: geen enkele club zal graag naar sportpark Nieuw Zuid willen.

