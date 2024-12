Quick Boys scoort tegen Fortuna, maar dan gaat het mis: vuurwerk, supporters op het veld én brand

De ontmoeting tussen Quick Boys en Fortuna Sittard dinsdagavond in de tweede ronde van de KNVB-beker is vlak voor de rust tijdelijk gestaakt. De amateurs uit Katwijk bogen in de eerste helft een 0-1 achterstand om in een 2-1 voorsprong, maar na de tweede treffer van de thuisploeg ging het mis. Er werd vuurwerk afgestoken en er kwamen ook supporters het veld opgelopen. De arbitrage zag zich zodoende gedwongen om de spelers voortijdig naar de kleedkamer te sturen.

Teun de Boer is de ESPN-commentator bij de wedstrijd tussen Quick Boys en Fortuna Sittard en deed verslag van wat er na het tweede doelpunt van de thuisploeg gebeurde: “Waren ze al gek hier voorafgaand aan de wedstrijd, de supporters op Nieuw Zuid, dat zit er nu natuurlijk nog wel meer in. Her en der gaat het ook té ver, met supporters die het veld opkomen en vuurwerk dat over en weer gaat, ook wat andere voorwerpen. Het is heel jammer dat een voetbalfeest, dat het toch moet zijn, op deze manier een zwart randje begint te krijgen. Je moet natuurlijk wel gewoon op je plek blijven staan of zitten. Er zijn niet voor niets uit- en thuisplekken gecreëerd. Het is dan niet de bedoeling om over hekken te gaan klimmen. De ME is er ook snel bij.”

Vuurtje in de duinen

Artikel gaat verder onder video

In de duinen achter het doel van Quick Boys ontstonden er wat vlammen door het zware vuurwerk dat werd afgestoken na het tweede doelpunt van de thuisploeg (zie screenshot hieronder). Volgens het Algemeen Dagblad gingen supporters van Quick Boys en Fortuna Sittard in de hoek van het veld met elkaar op de vuist en ontwikkelde dat opstootje zich in ‘een flinke vechtpartij’. “De ME kwam vlot het veld opgestormd om de situatie te controleren”, zo leest het in het liveblog van het AD. Quick Boys liet om 21:07 uur op X weten dat de eerste helft wel uitgespeeld zou worden. “Vervolgens wisselen beide teams van speelhelft en wordt het tweede bedrijf meteen gestart”, aldus het clubkanaal.

Het duurde wat langer voordat de spelers van Quick Boys en Fortuna Sittard zich weer op het veld meldden, zo vertelde De Boer. “Fortuna heeft zich namelijk op dit moment nog even in de kleedkamer van de scheidsrechter gemeld, omdat er nog wel her en der wat te doen is om het doelpunt dat Quick Boys maakte”, zo doelde de commentator op de 2-1. Niet veel later verschenen beide elftallen weer binnen de lijnen. Fortuna Sittard zal, volgens De Boer, vooral boos zijn geweest om een tweede bal die in het veld rolde in de aanloop naar de 2-1. De Limburgers openden in Katwijk nog wel de score, maar Quick Boys boog de achterstand in het laatste kwartier van de eerste helft om in een voorsprong. Doelpunten van Nick Broekhuizen en Milan Zonneveld zorgden voor een 2-1 tussenstand na 45 minuten.

© ESPN

Ondertussen in Katwijk: Quick Boys-Fortuna gestaakt omdat de 12 uitsupporters van Fortuna boos zijn over de stand (2-1) en het duin achter het doel in de fik staat. pic.twitter.com/S0tEvJEitH — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) December 17, 2024

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

Milan Zonneveld doet het! Quick Boys op voorsprong tegen Fortuna 😨#quifor — ESPN NL (@ESPNnl) December 17, 2024

